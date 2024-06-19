Украина вернула 600 похищенных Россией детей — посол Карасевич

Украина вернула 600 детей, похищенных российскими оккупантами и перевезенных на территорию РФ. Враг в целом депортировал более 20 тыс маленьких граждан Украины.
Главные тезисы
- Украина вернула 600 детей, похищенных Россией, благодаря, в том числе, усилиям проекта Bring Kids Back UA.
- Международная коалиция за возвращение украинских детей объединяет 37 стран.
- Фильм “Истерзанное детство” выявляет трагические истории детей, похищенных российскими оккупантами, и важные аспекты их возвращения домой.
- Похищенным детям меняют в России имена, гражданство и усыновляют в семьях россиян, что является частью геноцидной политики.
- Проект Bring Kids Back UA ставит цель вернуть домой всех украинских детей, похищенных РФ, совместными усилиями различных организаций.
Украина вернула 600 похищенных Россией детей
Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич во время выступления в Международной комиссии по пропавшим без вести (МКЗБ).
Карасевич подчеркнул, что враг после похищения украинских детей меняет их имена, гражданство и отдает на усыновление в семье россиян, подчеркнув, что "такая русификация наших детей является частью геноцидной политики против нашего народа".
Также посол в Нидерландах добавил, что был запущен проект Bring Kids Back UA — комплексный план действий по поручению украинского президента Владимира Зеленского. Он объединяет усилия всех органов власти Украины, других государств, международных и неправительственных организаций, чтобы вернуть домой всех украинских детей, похищенных РФ.
Карасевич подчеркнул, что к Международной коалиции за возвращение украинских детей присоединились 37 стран.
Почему важно посмотреть фильм "Истерзанное детство"
Год назад мир увидела документальная лента Online.UA "Истерзанное детство".
В центре сюжета — тема похищения Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
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