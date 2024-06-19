Украина вернула 600 похищенных Россией детей — посол Карасевич
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула 600 похищенных Россией детей — посол Карасевич

Дети
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Источник:  Укринформ

Украина вернула 600 детей, похищенных российскими оккупантами и перевезенных на территорию РФ. Враг в целом депортировал более 20 тыс маленьких граждан Украины.

Главные тезисы

  • Украина вернула 600 детей, похищенных Россией, благодаря, в том числе, усилиям проекта Bring Kids Back UA.
  • Международная коалиция за возвращение украинских детей объединяет 37 стран.
  • Фильм “Истерзанное детство” выявляет трагические истории детей, похищенных российскими оккупантами, и важные аспекты их возвращения домой.
  • Похищенным детям меняют в России имена, гражданство и усыновляют в семьях россиян, что является частью геноцидной политики.
  • Проект Bring Kids Back UA ставит цель вернуть домой всех украинских детей, похищенных РФ, совместными усилиями различных организаций.

Украина вернула 600 похищенных Россией детей

Если посмотреть на масштаб российских преступлений, то этот масштаб огромен. Сами россияне утверждают, что они депортировали 700 тыс. детей с территории Украины на свою территорию. Но мы имеем данные о около 20 тыс таких случаев, и к сожалению, сейчас только 600 перевезенных детей, которые были вывезены, вернулись домой.

Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич во время выступления в Международной комиссии по пропавшим без вести (МКЗБ).

Карасевич подчеркнул, что враг после похищения украинских детей меняет их имена, гражданство и отдает на усыновление в семье россиян, подчеркнув, что "такая русификация наших детей является частью геноцидной политики против нашего народа".

Также посол в Нидерландах добавил, что был запущен проект Bring Kids Back UA — комплексный план действий по поручению украинского президента Владимира Зеленского. Он объединяет усилия всех органов власти Украины, других государств, международных и неправительственных организаций, чтобы вернуть домой всех украинских детей, похищенных РФ.

Карасевич подчеркнул, что к Международной коалиции за возвращение украинских детей присоединились 37 стран.

Почему важно посмотреть фильм "Истерзанное детство"

Год назад мир увидела документальная лента Online.UA "Истерзанное детство".

В центре сюжета — тема похищения Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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