Украина вернула 600 похищенных Россией детей — посол Карасевич

Украина вернула 600 детей, похищенных российскими оккупантами и перевезенных на территорию РФ. Враг в целом депортировал более 20 тыс маленьких граждан Украины.

Украина вернула 600 похищенных Россией детей

Если посмотреть на масштаб российских преступлений, то этот масштаб огромен. Сами россияне утверждают, что они депортировали 700 тыс. детей с территории Украины на свою территорию. Но мы имеем данные о около 20 тыс таких случаев, и к сожалению, сейчас только 600 перевезенных детей, которые были вывезены, вернулись домой. Поделиться

Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич во время выступления в Международной комиссии по пропавшим без вести (МКЗБ).

Карасевич подчеркнул, что враг после похищения украинских детей меняет их имена, гражданство и отдает на усыновление в семье россиян, подчеркнув, что "такая русификация наших детей является частью геноцидной политики против нашего народа".

Также посол в Нидерландах добавил, что был запущен проект Bring Kids Back UA — комплексный план действий по поручению украинского президента Владимира Зеленского. Он объединяет усилия всех органов власти Украины, других государств, международных и неправительственных организаций, чтобы вернуть домой всех украинских детей, похищенных РФ.

Карасевич подчеркнул, что к Международной коалиции за возвращение украинских детей присоединились 37 стран.

Почему важно посмотреть фильм "Истерзанное детство"

Год назад мир увидела документальная лента Online.UA "Истерзанное детство".

В центре сюжета — тема похищения Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.