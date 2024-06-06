Украина вернула троих похищенных Россией детей с оккупированных территорий

На свободную территорию Украины с временно оккупированных территорий удалось вернуть еще троих детей, которых украла Россия.

Из ТОТ в Украину вернули 3 детей

Возвращение детей из оккупации было сложным, поскольку семьям пришлось пройти ряд блокпостов, на каждом из которых была тщательная проверка документов, сообщил руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Однако даже такие моменты не помешали, и мы сделали все возможное, чтобы помочь детям выехать на подконтрольную территорию Украины. Все эти трудности однозначно стоят детских улыбок, которые появляются всякий раз, когда спасенные дети видят наш родной сине-желтый флаг. Николай Кулеба Руководитель организации Save Ukraine

Среди украденных Россией детей, которых удалось вернуть в Украину, был ребенок лишен родительской опеки.

В общей сложности организация смогла вывезти с временно оккупированных территорий уже 359 детей.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.