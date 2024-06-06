Украина вернула троих похищенных Россией детей с оккупированных территорий
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула троих похищенных Россией детей с оккупированных территорий

ВОТ
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Источник:  Николай Кулеба

На свободную территорию Украины с временно оккупированных территорий удалось вернуть еще троих детей, которых украла Россия.

Главные тезисы

  • Документальный фильм показывает реальные истории украинских детей, страдающих от войны России против Украины.
  • Сложности вывода детей из оккупированных территорий включали проверку документов на блокпостах, но это стоит улыбок спасенных малышей.
  • Украденные РФ дети возвращены на свободную территорию Украины, несмотря на сложности и риск похищения в дороге.
  • Фильм "Истерзанное детство" раскрывает шокирующие факты о похищении украинских детей российскими властями и их страданиях.

Из ТОТ в Украину вернули 3 детей

Возвращение детей из оккупации было сложным, поскольку семьям пришлось пройти ряд блокпостов, на каждом из которых была тщательная проверка документов, сообщил руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Однако даже такие моменты не помешали, и мы сделали все возможное, чтобы помочь детям выехать на подконтрольную территорию Украины. Все эти трудности однозначно стоят детских улыбок, которые появляются всякий раз, когда спасенные дети видят наш родной сине-желтый флаг.

Николай Кулеба

Николай Кулеба

Руководитель организации Save Ukraine

Среди украденных Россией детей, которых удалось вернуть в Украину, был ребенок лишен родительской опеки.

В общей сложности организация смогла вывезти с временно оккупированных территорий уже 359 детей.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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