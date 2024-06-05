Священники РПЦ издеваются над похищенными Россией украинскими детьми

В рамках совместного расследования российского оппозиционного студенческого журнала DOXA и ресурса Kidmapping стало известно о большой роли Русской православной церкви в уничтожении идентичности похищенных россиянами украинских детей.
Главные тезисы
- РПЦ играет важную роль в похищении и русификации украинских детей.
- Священнослужители РПЦ подталкивают украинских детей к крещению и вступлению в пророссийские организации.
- РПЦ сотрудничает с кремлевскими чиновниками в проведении русификации и военной индоктринации украинской молодежи.
- Документальный фильм “Истерзанное детство” раскрывает правду о похищении украинских детей Россией.
- Военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Східни" Карякин призывает запретить РПЦ в Украине для защиты национальных интересов.
РПЦ активно проводит русификацию несовершеннолетних украинцев
Как удалось узнать расследователям, уже в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину россияне начали активно похищать детей из детских домов и интернатов в оккупированной Донецкой области.
Тогда их вывозили в Ростовскую область России, где их посетил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Игорь Иванов), рассказывавший им о вражеской церкви.
Что также важно понимать, в России очень много раз призывали похищенных несовершеннолетних украинцев к крещению в РПЦ и, а также подталкивали их к вступлению в различные "военно-патриотические" молодежные организации.
Красноречивым фактом также остается то, что скандальная российская омбудсмен Мария Львова-Белова, против которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест из-за ее роли в содействии похищении украинских детей, замужем за священником РПЦ.
Известно, что вместе они усыновили украинского ребенка из Мариуполя, что подчеркивает личное участие РПЦ и других кремлевских чиновников в этом преступление.
Смотрите также документальный фильм "Истерзанное детство", созданный командой Online.UA. Она раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Артем «Східний» Карякин призвал Раду запретить РПЦ в Украине
Военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Східний" Карякин обратился к украинскому парламенту — он просит немедленно поддержать законопроект №8371 о запрете РПЦ в Украине.
По словам воина, адептам ФСБ в лице РПЦ не место в нашей стране, особенно в момент тотальной войны за право существования нашей нации в независимой Украине.
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