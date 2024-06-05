Священники РПЦ издеваются над похищенными Россией украинскими детьми

В рамках совместного расследования российского оппозиционного студенческого журнала DOXA и ресурса Kidmapping стало известно о большой роли Русской православной церкви в уничтожении идентичности похищенных россиянами украинских детей.

РПЦ активно проводит русификацию несовершеннолетних украинцев

Как удалось узнать расследователям, уже в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину россияне начали активно похищать детей из детских домов и интернатов в оккупированной Донецкой области.

Тогда их вывозили в Ростовскую область России, где их посетил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Игорь Иванов), рассказывавший им о вражеской церкви.

Что также важно понимать, в России очень много раз призывали похищенных несовершеннолетних украинцев к крещению в РПЦ и, а также подталкивали их к вступлению в различные "военно-патриотические" молодежные организации.

Похищенные дети из оккупированных Донецкой и Луганской областей неоднократно находились в приютах РПЦ в Воронежской области, где священнослужители РПЦ и связанные с ней чиновники проводят "военно-патриотические" мероприятия для несовершеннолетних, чтобы поощрить пророссийские настроения и отрезать детей от Украины, — сказано в расследовании. Поделиться

Красноречивым фактом также остается то, что скандальная российская омбудсмен Мария Львова-Белова, против которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест из-за ее роли в содействии похищении украинских детей, замужем за священником РПЦ.

Известно, что вместе они усыновили украинского ребенка из Мариуполя, что подчеркивает личное участие РПЦ и других кремлевских чиновников в этом преступление.

Смотрите также документальный фильм "Истерзанное детство", созданный командой Online.UA. Она раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Артем «Східний» Карякин призвал Раду запретить РПЦ в Украине

Военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Східний" Карякин обратился к украинскому парламенту — он просит немедленно поддержать законопроект №8371 о запрете РПЦ в Украине.

По словам воина, адептам ФСБ в лице РПЦ не место в нашей стране, особенно в момент тотальной войны за право существования нашей нации в независимой Украине.