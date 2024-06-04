Военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Восточный" Карякин обратился в Раду с просьбой поддержать и принять законопроект №8371 о запрете РПЦ в Украине.
Главные тезисы
- Артем «Восточный» Карякин обратился в Раду с просьбой поддержать законопроект №8371 о запрете РПЦ в Украине.
- Военнослужащий призывает к прекращению деятельности РПЦ и его связей с Москвой в контексте тотальной войны за независимость Украины.
- Законопроект предусматривает лишение РПЦ права пользоваться государственным имуществом при сохранении связей с Московским патриархатом.
Военнослужащий ВСУ отметил важность запрета РПЦ в Украине
Артем Карякин также обратился к собратьям из разных подразделений ВСУ с просьбой записать аналогичные обращения и поддержать важную инициативу, которая, по его мнению, спасет тысячу жизней украинцев.
Напомним, законопроект №8371 предусматривает запрет деятельности РПЦ, лишает права пользоваться государственным и коммунальным имуществом религиозных организаций, которые не разорвут свою связь с Москвой, а также упрощают переходы православных общин из московской церкви в украинскую.
Артем "Восточный" Карякин описал вероятный финал войны РФ против Украины
В интервью Online.UA военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Восточный" Карякин отметил, что у нашей армии есть все шансы деоккупировать захваченные врагом регионы и выйти на границы 1991 года.
Однако Артем Карякин также предупредил, что такой сценарий может разворачиваться уже в контексте, наверное, значительно большей войны, чем сейчас.
По его словам, ни бряцание ядерным оружием, ни даже его применение не спасут российского диктатора от поражения на украинском фронте.
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