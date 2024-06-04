Военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Восточный" Карякин обратился в Раду с просьбой поддержать и принять законопроект №8371 о запрете РПЦ в Украине.

Военнослужащий ВСУ отметил важность запрета РПЦ в Украине

Я считаю, что адептам ФСБ в лице РПЦ не место в нашей стране, особенно в момент тотальной войны за право существования нашей нации в независимой Украине. Артем "Восточный" Карякин Военнослужащий ВСУ и партизан

Артем Карякин также обратился к собратьям из разных подразделений ВСУ с просьбой записать аналогичные обращения и поддержать важную инициативу, которая, по его мнению, спасет тысячу жизней украинцев.

Напомним, законопроект №8371 предусматривает запрет деятельности РПЦ, лишает права пользоваться государственным и коммунальным имуществом религиозных организаций, которые не разорвут свою связь с Москвой, а также упрощают переходы православных общин из московской церкви в украинскую.

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В интервью Online.UA военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Восточный" Карякин отметил, что у нашей армии есть все шансы деоккупировать захваченные врагом регионы и выйти на границы 1991 года.

Однако Артем Карякин также предупредил, что такой сценарий может разворачиваться уже в контексте, наверное, значительно большей войны, чем сейчас.

Это будет очень нескоро. Те процессы, которые Путин уже начал, в любом случае ему закончатся поражением. Я не верю в его победу, — отметил Артем "Восточный" Карякин. Поделиться

По его словам, ни бряцание ядерным оружием, ни даже его применение не спасут российского диктатора от поражения на украинском фронте.