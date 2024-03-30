РПЦ МП резко изменила риторику касательно войны России против Украины

Американские аналитики обратили внимание не на то, что отдельные структуры РФ, подчиняющиеся Кремлю, стали называть российско-украинскую войну "войной", а не "СВО", как это было раньше. В том числе и Русская православная церковь московского патриархата.
РПЦ МП предлагает Путину ультранационалистическую идеологию
Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что Русская православная церковь московского патриархата решила объединить несколько кремлевских идеологических нарративов.
Таким образом, она намерена создать более широкую националистическую идеологию вокруг войны против Украины.
Вполне возможно, что патриарх Кирилл и его приспешники будут объединять предыдущие параллельные кремлевские нарративные усилия в относительно целостную идеологию, которая будет направлена против украинского народа.
РПЦ МП также начала настаивать на том, что "восстановление единства русского народа" из-за войны войны в Украине является ключевым условием выживания и успешного развития России в течение XXI века.
Поддержит ли Кремль новый план РПЦ
По мнению американских аналитиков, призыв РПЦ МП к восстановлению является полномасштабным уничтожением украинской нации и затягивание ее в Россию.
Кроме того, российская церковь будет пытаться конвертировать этнических белорусов в российскую нацию через свою концепцию "доктрины триединства", а также массово репатриировать других "соотечественников" за границей.
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