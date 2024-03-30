РПЦ МП резко изменила риторику касательно войны России против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

РПЦ МП резко изменила риторику касательно войны России против Украины

Путин и Кирилл
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Источник:  ISW

Американские аналитики обратили внимание не на то, что отдельные структуры РФ, подчиняющиеся Кремлю, стали называть российско-украинскую войну "войной", а не "СВО", как это было раньше. В том числе и Русская православная церковь московского патриархата.

РПЦ МП предлагает Путину ультранационалистическую идеологию

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что Русская православная церковь московского патриархата решила объединить несколько кремлевских идеологических нарративов.

Таким образом, она намерена создать более широкую националистическую идеологию вокруг войны против Украины.

РПЦ МП усилила кремлевскую риторику по поводу войны России в Украине и назвала ее экзистенциальной и цивилизационной "священной войной", что является значительным отклонением для российских властей, до сих пор старательно избегавших официальной формулировки вторжения России в Украину как "войнуы".

Вполне возможно, что патриарх Кирилл и его приспешники будут объединять предыдущие параллельные кремлевские нарративные усилия в относительно целостную идеологию, которая будет направлена против украинского народа.

РПЦ МП также начала настаивать на том, что "восстановление единства русского народа" из-за войны войны в Украине является ключевым условием выживания и успешного развития России в течение XXI века.

Поддержит ли Кремль новый план РПЦ

По мнению американских аналитиков, призыв РПЦ МП к восстановлению является полномасштабным уничтожением украинской нации и затягивание ее в Россию.

Кроме того, российская церковь будет пытаться конвертировать этнических белорусов в российскую нацию через свою концепцию "доктрины триединства", а также массово репатриировать других "соотечественников" за границей.

Кремль может решить не полностью присоединяться публично к ультранационалистической идеологии, которую РПЦ МП предложила, но скорее всего позаимствует и использует ее для поддержки военных действий в Украине и любых будущих актов агрессии против соседей России и Запада.

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