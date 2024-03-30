РПЦ МП різко змінила риторику щодо війни Росії проти України

Американські аналітики звернули увагу не те, що окремі структури РФ, які підпорядковуються Кремлю, почали називати російсько-українську війну “війною”, а не “СВО”, як це було раніше. Зокрема й Російська православна церква московського патріархату.

РПЦ МП пропонує Путіну ультранаціоналістичну ідеологію

Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що Російська православна церква московського патріархату вирішила об'єднати кілька кремлівських ідеологічних наративів.

У такий спосіб вона має намір створити ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни проти України.

РПЦ МП посилила кремлівську риторику щодо війни Росії в Україні та назвала її екзистенціальною та цивілізаційною "священною війною", що є значним відхиленням для російської влади, яка досі старанно уникала офіційного формулювання вторгнення Росії в Україну як будь-яку "війну". Поширити

Цілком можливо, що патріарх Кирило та його посіпаки будуть об’єднувати попередні паралельні кремлівські наративні зусилля у відносно цілісну ідеологію, яка буде спрямована проти українського народу.

РПЦ МП також почала наполягати на тому, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку Росії протягом XXI століття.

Чи підтримає Кремль новий план РПЦ

На переконання американських аналітиків, заклик РПЦ МП до відновлення є повномасштабним знищенням української нації та затягування її в Росію.

Окрім того, російська церква буде намагатися конвертнути етнічних білорусів у російську націю через свою концепцію "доктрини триєдиності", а також масово репатріювати інших "співвітчизників" за кордоном.