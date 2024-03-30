РПЦ МП різко змінила риторику щодо війни Росії проти України
Категорія
Світ
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РПЦ МП різко змінила риторику щодо війни Росії проти України

Путін та Кирило
Джерело:  ISW

Американські аналітики звернули увагу не те, що окремі структури РФ, які підпорядковуються Кремлю, почали називати російсько-українську війну “війною”, а не “СВО”, як це було раніше. Зокрема й Російська православна церква московського патріархату.

РПЦ МП пропонує Путіну ультранаціоналістичну ідеологію

Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що Російська православна церква московського патріархату вирішила об'єднати кілька кремлівських ідеологічних наративів.

У такий спосіб вона має намір створити ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни проти України.

РПЦ МП посилила кремлівську риторику щодо війни Росії в Україні та назвала її екзистенціальною та цивілізаційною "священною війною", що є значним відхиленням для російської влади, яка досі старанно уникала офіційного формулювання вторгнення Росії в Україну як будь-яку "війну".

Цілком можливо, що патріарх Кирило та його посіпаки будуть об’єднувати попередні паралельні кремлівські наративні зусилля у відносно цілісну ідеологію, яка буде спрямована проти українського народу.

РПЦ МП також почала наполягати на тому, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку Росії протягом XXI століття.

Чи підтримає Кремль новий план РПЦ

На переконання американських аналітиків, заклик РПЦ МП до відновлення є повномасштабним знищенням української нації та затягування її в Росію.

Окрім того, російська церква буде намагатися конвертнути етнічних білорусів у російську націю через свою концепцію "доктрини триєдиності", а також масово репатріювати інших "співвітчизників" за кордоном.

Кремль може вирішити не повністю приєднуватися публічно до ультранаціоналістичної ідеології, яку РПЦ МП запропонувала, але, швидше за все, запозичить і використає її для підтримки військових дій в Україні та будь-яких майбутніх актів агресії проти сусідів Росії і Заходу.

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