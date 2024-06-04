Військовослужбовець ЗСУ та партизан Артем “Східний” Карякін звернувся до Ради з проханням підтримати та ухвалити законопроєкт №8371 про заборону РПЦ в Україні.

Військовослужбовець ЗСУ наголосив на важливості заборонити РПЦ в Україні

Вважаю, що адептам ФСБ в особі РПЦ не місце у нашій країні, особливо у момент тотальної війни за право існування нашої нації у незалежній Україні. Артем “Східний” Карякін Військовослужбовець ЗСУ та партизан

Артем Карякін також звернувся до побратимів із різних підрозділів ЗСУ з проханням записати аналогічні звернення та підтримати важливу ініціативу, яка, на його думку, врятує тисячу життів українців.

Нагадаємо, законопроєкт №8371 передбачає заборону діяльності РПЦ, позбавляє права користуватися державним і комунальним майном релігійні організації, які не розірвуть свій зв’язок із Москвою, а також спрощує переходи православних громад з московської церкви в українську.

Артем “Східний” Карякін описав найімовірніший фінал війни РФ проти України

В інтерв'ю Online.UA військовослужбовець ЗСУ та партизан Артем “Східний” Карякін зазначив, що наша армія має всі шанс деокупувати захоплені ворогом регіони та вийти на кордони 1991 року.

Однак Артем Карякін також попередив, що такий сценарій може розгортатися вже в контексті, напевно, значно більшої війни, ніж ми маємо зараз.

Це буде дуже нескоро. Ті процеси, які Путін вже почав, вони у будь-якому разі йому закінчаться поразкою. Я не вірю у його перемогу, — зазначив Артем “Східний” Карякін. Поширити

За його словами, ані брязкання ядерною зброєю, ані навіть її застосування не врятують російського диктатора від поразки на українському фронті.