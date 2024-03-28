РПЦ цинічно назвала російське вторгнення в Україну "священною війною"

Російський народний собор під керівництвом московського патріарха Кирила прийняв "наказ", де російське вторгнення в Україну назвали "священною війною" та заявили, що "вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії". В УПЦ відмежувались від таких заяв.
РПЦ прикривають гаслом “священна війна” жорстоке вторгнення РФ в Україну
Формально документ патріархії не має стосунку до РПЦ, однак у роботі собору бере участь безліч російських церковних ієрархів та пов'язаних із церквою громадських діячів.
Документ схвалили під час соборного з'їзду, який відбувся 27 березня у Москві під головуванням патріарха Кирила.
Також в документі розкрили поняття "руського миру" назвавши його межі ширшими за державні кордони "як нинішньої Російської Федерації, так і великої історичної Росії".
Також у документі йдеться про "триєдність російського народу" і про те, що білорусів та українців "варто визнати лише субетносами росіян".
В Українській Православній Церкві після заяви росіян відмежувались від ідеології "руського миру".
Там кажуть, що твердження про те, що так звана "спеціальна військова операція" є "священною війною", суперечить базовим принципам християнської моралі.
Митрополит Євстратій, речник автокефальної ПЦУ, після собору у Москві написав у фейсбуці, що "структура Московського патріархату в Україні на чолі з митрополитом Онуфрієм цілком нагадує особу, яка страждає від домашнього насильства, але не здатна порвати з насильником".
Вони бояться його погроз та переслідування, бояться "піти з дому", тобто вийти з системи МП, бо "залишаться на вулиці" — "без канонічності". Вони бояться його звʼязків, адвокатів, грошей, впливу.
Патріарха Кирила оголосили в розшук
Повідомлення про розшук з’явилося в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ.
У базі зазначають, що запобіжний захід для патріарха — тримання під вартою.
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