РПЦ цинічно назвала російське вторгнення в Україну "священною війною"

Російський народний собор під керівництвом московського патріарха Кирила прийняв "наказ", де російське вторгнення в Україну назвали "священною війною" та заявили, що "вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії". В УПЦ відмежувались від таких заяв.

РПЦ прикривають гаслом “священна війна” жорстоке вторгнення РФ в Україну

Формально документ патріархії не має стосунку до РПЦ, однак у роботі собору бере участь безліч російських церковних ієрархів та пов'язаних із церквою громадських діячів.

Документ схвалили під час соборного з'їзду, який відбувся 27 березня у Москві під головуванням патріарха Кирила.

Війну в Україні в цьому папері назвали "новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу проти злочинного київського режиму і колективного Заходу, що стоїть за ним, що ведеться на землях Південно-Західної Русі", а з "духовно-моральної точки зору" — "Священною війною, в якій Росія та її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію "Утримуючого", що захищає світ від натиску глобалізму і перемоги Заходу, що впав у сатанізм". Поширити

Також в документі розкрили поняття "руського миру" назвавши його межі ширшими за державні кордони "як нинішньої Російської Федерації, так і великої історичної Росії".

Також у документі йдеться про "триєдність російського народу" і про те, що білорусів та українців "варто визнати лише субетносами росіян".

В Українській Православній Церкві після заяви росіян відмежувались від ідеології "руського миру".

Українська Православна Церква не підтримує та відмежовується від ідеології "руського миру". Більше того, ставлення нашої Церкви до цієї ідеї давно публічно висловив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій: "Ми ніякий російський світ не будуємо, ми будуємо Божий світ". Поширити

Там кажуть, що твердження про те, що так звана "спеціальна військова операція" є "священною війною", суперечить базовим принципам християнської моралі.

Митрополит Євстратій, речник автокефальної ПЦУ, після собору у Москві написав у фейсбуці, що "структура Московського патріархату в Україні на чолі з митрополитом Онуфрієм цілком нагадує особу, яка страждає від домашнього насильства, але не здатна порвати з насильником".

Вони бояться його погроз та переслідування, бояться "піти з дому", тобто вийти з системи МП, бо "залишаться на вулиці" — "без канонічності". Вони бояться його звʼязків, адвокатів, грошей, впливу.

Патріарха Кирила оголосили в розшук

Повідомлення про розшук з’явилося в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ.

Його обвинувачують за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), а також за ч. 2 ст. 437 ККУ (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій). Поширити

У базі зазначають, що запобіжний захід для патріарха — тримання під вартою.