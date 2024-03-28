РПЦ цинично назвала российское вторжение в Украину "священной войной"

Российский народный собор под руководством московского патриарха Кирилла принял "приказ", где российское вторжение в Украину назвали "священной войной" и заявили, что "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России". В УПЦ отмежевались от таких заявлений.
РПЦ прикрывают лозунгом "священная война" жестокое вторжение РФ в Украину
Формально документ патриархии не имеет отношения к РПЦ, однако в работе собора участвует множество русских церковных иерархов и связанных с церковью общественных деятелей.
Документ был одобрен во время соборного съезда, который состоялся 27 марта в Москве под председательством патриарха Кирилла.
Также в документе раскрыли понятие "русского мира" назвав его границы шире государственных границ "как нынешней Российской Федерации, так и великой исторической России".
Также в документе говорится о "триединстве русского народа" и о том, что белорусов и украинцев "следует признать только субэтносами россиян".
В Украинской Православной Церкви после заявления россиян отмежевались от идеологии "русского мира".
Там говорят, что утверждение о том, что так называемая "специальная военная операция" является "священной войной", противоречит базовым принципам христианской морали.
Митрополит Евстратий, представитель автокефальной ПЦУ, после собора в Москве написал в Фейсбуке, что "структура Московского патриархата в Украине во главе с митрополитом Онуфрием полностью напоминает лицо, страдающее от домашнего насилия, но не способное порвать с насильником".
Они боятся его угроз и преследования, боятся "уйти из дома", то есть выйти из системы МП, потому что "останутся на улице" — "без каноничности". Они боятся его связей, адвокатов, денег, влияния.
Патриарха Кирилла объявили в розыск
Уведомление о розыске появилось в базе розыска Министерства внутренних дел.
В базе отмечают, что мера пресечения для патриарха — содержание под стражей.
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