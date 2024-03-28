РПЦ цинично назвала российское вторжение в Украину "священной войной"

Российский народный собор под руководством московского патриарха Кирилла принял "приказ", где российское вторжение в Украину назвали "священной войной" и заявили, что "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России". В УПЦ отмежевались от таких заявлений.

РПЦ прикрывают лозунгом "священная война" жестокое вторжение РФ в Украину

Формально документ патриархии не имеет отношения к РПЦ, однако в работе собора участвует множество русских церковных иерархов и связанных с церковью общественных деятелей.

Документ был одобрен во время соборного съезда, который состоялся 27 марта в Москве под председательством патриарха Кирилла.

Войну в Украине в этой бумаге назвали "новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против стоящего за ним преступного киевского режима и коллективного Запада, ведущегося на землях Юго-Западной Руси", а с "духовно-нравственной точки зрения" — " Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию "Удерживающего", защищающую мир от натиска глобализма и победы Запада, впавшего в сатанизм". Поделиться

Также в документе раскрыли понятие "русского мира" назвав его границы шире государственных границ "как нынешней Российской Федерации, так и великой исторической России".

Также в документе говорится о "триединстве русского народа" и о том, что белорусов и украинцев "следует признать только субэтносами россиян".

В Украинской Православной Церкви после заявления россиян отмежевались от идеологии "русского мира".

Украинская Православная Церковь не поддерживает и отмежевывается от идеологии "русского мира". Более того, отношение нашей Церкви к этой идее давно публично выразил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий: "Мы никакого русского мира не строим, мы строим Божий мир". Поделиться

Там говорят, что утверждение о том, что так называемая "специальная военная операция" является "священной войной", противоречит базовым принципам христианской морали.

Митрополит Евстратий, представитель автокефальной ПЦУ, после собора в Москве написал в Фейсбуке, что "структура Московского патриархата в Украине во главе с митрополитом Онуфрием полностью напоминает лицо, страдающее от домашнего насилия, но не способное порвать с насильником".

Они боятся его угроз и преследования, боятся "уйти из дома", то есть выйти из системы МП, потому что "останутся на улице" — "без каноничности". Они боятся его связей, адвокатов, денег, влияния.

Патриарха Кирилла объявили в розыск

Уведомление о розыске появилось в базе розыска Министерства внутренних дел.

Его обвиняют по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), а также по ч. 2 ст. 437 УК (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий). Поделиться

В базе отмечают, что мера пресечения для патриарха — содержание под стражей.