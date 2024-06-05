Священики РПЦ знущаються з викрадених Росією українських дітей
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Священики РПЦ знущаються з викрадених Росією українських дітей

викрадені українські діти
Джерело:  online.ua

У межах спільного масштабного розслідування російського опозиційного студентського журналу DOXA та ресурсу Kidmapping стало відомо про велику роль Російської православної церкви у знищенні ідентичності викрадених росіянами українських дітей. 

Головні тези:

  • РПЦ відіграє важливу роль у викраденні та русифікації українських дітей, що були вивезені до Росії.
  • Священнослужителі РПЦ активно заохочують українських дітей до хрещення та вступу до проросійських організацій.
  • РПЦ співпрацює з кремлівськими чиновниками у процесі русифікації та військової індоктринації української молоді.
  • В Україні вимагають заборонити РПЦ через її роль у викраденні українських дітей та підтримку російської окупації.

РПЦ активно проводить русифікацію неповнолітніх українців

Як вдалося дізнатися розслідувачам, уже у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну росіяни почали активно викрадати дітей з дитячих будинків та інтернатів в окупованій Донецькій області.

Тоді їх вивозили до Ростовської області Росії, де їх відвідав митрополит Ростовський і Новочеркаський Меркурій (Ігор Іванов), який розповідав їм про ворожу церкву.

Що також важливо розуміти, у Росії дуже багато разів закликали викрадених неповнолітніх українців до хрещення в РПЦ і, а також підштовхували їх вступати до різних "військово-патріотичних" молодіжних організацій в Росії.

Викрадені діти з окупованих Донецької та Луганської областей неодноразово перебували у притулках РПЦ у Воронезькій області, де священнослужителі РПЦ та пов'язані з нею чиновники проводять "військово-патріотичні" заходи для неповнолітніх, щоб заохотити проросійські настрої та відрізати дітей від їхньої української ідентичності, — йдеться в розслідуванні.

Красномовним фактом також залишається те, що скандальна російська омбудсманка Марія Львова-Бєлова, проти якої Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт через її роль у сприянні викраденні українських дітей, одружена зі священником РПЦ.

Наразі відомо, що разом вони усиновили депортовану українську дитину з Маріуполя, що підкреслює особисту участь РПЦ та інших кремлівських чиновників у депортації українських дітей. 

Дивіться також документальну стрічку "Понівечене дитинство", яку створила команда Online.UA. Вона розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Артем «Східний» Карякін закликав Раду заборонити РПЦ в Україні

Військовослужбовець ЗСУ та партизан Артем “Східний” Карякін звернувся до українського парламенту — він просить негайно підтримати законопроєкту №8371 про заборону РПЦ в Україні.

За словами воїна, адептам ФСБ в особі РПЦ не місце у нашій країні, особливо у момент тотальної війни за право існування нашої нації у незалежній Україні.

Звертаюся також до побратимів із різних підрозділів ЗСУ з проханням записати аналогічні звернення та підтримати важливу ініціативу, яка, я впевнений, врятує жодну тисячу життів українців

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Артем “Східний” Карякін

Військовослужбовець ЗСУ та партизан

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