"Усыновление" россиянами похищенных украинских детей. Зеленская описала шокирующий случай

Страна-агрессор РФ не скрывает, что похитила тысячи украинских детей с оккупированных территорий и продолжает это делать. Первая леди Елена Зеленская поделилась с иностранными журналистами историей о том, как россияне издеваются над несовершеннолетними украинцами, забирая их от родных людей.

Что важно знать о российском "усыновлении" похищенных из Украины детей

По словам супруги президента, ей известно о случае, когда гражданка РФ взяла под опеку мальчика, похищенного россиянами с оккупированной территории Донецкой области.

Однако она не захотела забирать его брата и сестру, таким образом разлучив членов одной семьи.

Детей разлучили вопреки их желанию! В Украине, напомню, разлучать братьев и сестер при усыновлении запрещено. А принудительно усыновленному мальчику еще и поменяли личные данные: имя, фамилию, отчество и даже место рождения — несмотря на сопротивление самого ребенка… Еще одно российское преступление на фоне похищения не менее 19 тысяч украинских детей. Елена Зеленская Первая леди Украины

Елена Зеленская в очередной раз обратила внимание на то, что единственным действенным инструментом борьбы с произволом России относительно беззащитных детей остаются совместные усилия всех свободных стран.

Жена президента также приятно удивлена тем фактом, что Международная коалиция для возвращения украинских детей, которая была начата 28 октября 2023 года в рамках реализации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, постоянно растет.

По словам первой леди, недавно ее участницей также стала Аргентина. В настоящее время в коалицию объединилось уже 37 союзников Украины.

Важно, чтобы все государства мира как можно быстрее поняли: права и защита украинских детей — это о правах и защите их детей тоже, — подытожила Елена Зеленская. Поделиться

Почему важно посмотреть документальный фильм "Истерзанное детство"

Год назад этот фильм создала команда Online.UA, чтобы рассказать правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В нем собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои фильма прошли российский плен, пытки, похищение в “оздоровительный лагерь”, а кого-то даже разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.