"Усыновление" россиянами похищенных украинских детей. Зеленская описала шокирующий случай

Страна-агрессор РФ не скрывает, что похитила тысячи украинских детей с оккупированных территорий и продолжает это делать. Первая леди Елена Зеленская поделилась с иностранными журналистами историей о том, как россияне издеваются над несовершеннолетними украинцами, забирая их от родных людей.
Главные тезисы
- Елена Зеленская подчеркивает важность международных усилий для борьбы за возвращение украденных детей и защиты их прав.
- Международная коалиция для возвращения украинских детей оказывает поддержку в борьбе против произвола России, объединив уже 37 союзников Украины.
- Документальный фильм “Истерзанное детство” описывает реальные случаи российской агрессии через истории несовершеннолетних.
Что важно знать о российском "усыновлении" похищенных из Украины детей
По словам супруги президента, ей известно о случае, когда гражданка РФ взяла под опеку мальчика, похищенного россиянами с оккупированной территории Донецкой области.
Однако она не захотела забирать его брата и сестру, таким образом разлучив членов одной семьи.
Елена Зеленская в очередной раз обратила внимание на то, что единственным действенным инструментом борьбы с произволом России относительно беззащитных детей остаются совместные усилия всех свободных стран.
Жена президента также приятно удивлена тем фактом, что Международная коалиция для возвращения украинских детей, которая была начата 28 октября 2023 года в рамках реализации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, постоянно растет.
По словам первой леди, недавно ее участницей также стала Аргентина. В настоящее время в коалицию объединилось уже 37 союзников Украины.
Почему важно посмотреть документальный фильм "Истерзанное детство"
Год назад этот фильм создала команда Online.UA, чтобы рассказать правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
В нем собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои фильма прошли российский плен, пытки, похищение в “оздоровительный лагерь”, а кого-то даже разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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