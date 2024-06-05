"Всиновлення" росіянами викрадених українських дітей. Зеленська описала шокуючий випадок

Країна-агресорка РФ не приховує, що викрала тисячі українських дітей з окупованих територій та продовжує це робити. Перша леді Олена Зеленська поділилася з іноземними журналістами історію про те, як росіяни знущаються з неповнолітніх українців, забираючи їх від найрідніших людей.
Головні тези:
- Росіяни змушують українських дітей розлучатися з родинами, а також змінюють їхні особисті дані під час примусового всиновлення.
- Олена Зеленська акцентує на важливості міжнародних зусиль у боротьбі за повернення украдених дітей та підтримці прав дітей.
- Документальна стрічка “Понівечене дитинство” розкриває реальні історії українських дітей, що постраждали від російської агресії.
Що важливо знати про російське “всиновлення” викрадених з України дітей
За словами дружини президента, їй відомо про випадок, коли громадянка РФ взяла під опіку хлопчика, викраденого росіянами з окупованої території Донецької області.
Проте вона не захотіла забирати його брата й сестру, таким чином розлучивши членів однієї родини.
Олена Зеленська вкотре звернула увагу на те, що єдиним дієвим інструментом боротьби з свавіллям Росії щодо беззахисних дітей залишаються спільні зусилля всіх вільних країн.
Дружина президента також приємно вражена тим фактом, що Міжнародна коаліція задля повернення українських дітей, яка була започаткована 28 жовтня 2023 року в межах реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського, постійно зростає.
За словами першої леді, нещодавно її учасницею також стала Аргентина. Наразі в коаліцію об’єдналося уже 37 союзників України.
Чому важливо подивитися документальну стрічку "Понівечене дитинство"
Рік тому цей фільм створила команда Online.UA, аби розповісти правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
У стрічці зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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