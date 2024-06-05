"Всиновлення" росіянами викрадених українських дітей. Зеленська описала шокуючий випадок

Країна-агресорка РФ не приховує, що викрала тисячі українських дітей з окупованих територій та продовжує це робити. Перша леді Олена Зеленська поділилася з іноземними журналістами історію про те, як росіяни знущаються з неповнолітніх українців, забираючи їх від найрідніших людей.

Що важливо знати про російське “всиновлення” викрадених з України дітей

За словами дружини президента, їй відомо про випадок, коли громадянка РФ взяла під опіку хлопчика, викраденого росіянами з окупованої території Донецької області.

Проте вона не захотіла забирати його брата й сестру, таким чином розлучивши членів однієї родини.

Дітей розлучили всупереч їхньому бажанню! В Україні, нагадаю, розлучати братів і сестер при всиновленні заборонено. А примусово всиновленому хлопчикові ще й змінили особисті дані: ім’я, прізвище, по батькові й навіть місце народження — попри спротив самої дитини… Іще один російський злочин на тлі викрадення щонайменше 19 тисяч українських дітей. Олена Зеленська Перша леді України

Олена Зеленська вкотре звернула увагу на те, що єдиним дієвим інструментом боротьби з свавіллям Росії щодо беззахисних дітей залишаються спільні зусилля всіх вільних країн.

Дружина президента також приємно вражена тим фактом, що Міжнародна коаліція задля повернення українських дітей, яка була започаткована 28 жовтня 2023 року в межах реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського, постійно зростає.

За словами першої леді, нещодавно її учасницею також стала Аргентина. Наразі в коаліцію об’єдналося уже 37 союзників України.

Важливо, щоб усі держави світу якнайшвидше зрозуміли: права та захист українських дітей — це про права й захист їхніх дітей також, — підсумувала Олена Зеленська. Поширити

Чому важливо подивитися документальну стрічку "Понівечене дитинство"

Рік тому цей фільм створила команда Online.UA, аби розповісти правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

У стрічці зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.