Україна повернула трьох викрадених Росією дітей з окупованих територій — відео

На вільну територію України з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще трьох дітей, яких вкрала Росія.

З ТОТ в Україну повернули 3 дітей

Повернення дітей з окупації було складним, оскільки родинам довелося пройти низку блокпостів, на кожному з яких була ретельна перевірка документів, повідомив керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Однак, навіть такі моменти не перешкодили, і ми зробили все можливе, щоб допомогти дітям виїхати на підконтрольну територію Україні. Усі ці труднощі однозначно варті дитячих посмішок, які зʼявляються щоразу, коли врятовані діти бачать наш рідний синьо-жовтий прапор. Микола Кулеба Керівник організації Save Ukraine

Серед вкрадених Росією дітей, яких вдалося повернути в Україну, була дитина позбавлена батьківського піклування.

Загалом організація змогла вивезти з тимчасово окупованих територій уже 359 дітей.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.