Україна повернула трьох викрадених Росією дітей з окупованих територій — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула трьох викрадених Росією дітей з окупованих територій — відео

ТОТ
Джерело:  Микола Кулеба

На вільну територію України з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще трьох дітей, яких вкрала Росія.

Головні тези:

  • Вивезення дітей з окупованих територій було складним процесом, але варте кожної посмішки врятованих дітей.
  • Організація Save Ukraine вже вивезла з окупованих територій 359 дітей, які потрапили під вплив ворожої влади.
  • Документальний фільм “Понівечене дитинство” розкриває правду про викрадення українських дітей та їхні страждання через війну з Росією.
  • Документальний фільм містить історії дітей, коментарі експертів та розкриває шокуючі факти про те, як російська влада викрадає українських малюків.

З ТОТ в Україну повернули 3 дітей

Повернення дітей з окупації було складним, оскільки родинам довелося пройти низку блокпостів, на кожному з яких була ретельна перевірка документів, повідомив керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Однак, навіть такі моменти не перешкодили, і ми зробили все можливе, щоб допомогти дітям виїхати на підконтрольну територію Україні. Усі ці труднощі однозначно варті дитячих посмішок, які зʼявляються щоразу, коли врятовані діти бачать наш рідний синьо-жовтий прапор.

Микола Кулеба

Микола Кулеба

Керівник організації Save Ukraine

Серед вкрадених Росією дітей, яких вдалося повернути в Україну, була дитина позбавлена батьківського піклування.

Загалом організація змогла вивезти з тимчасово окупованих територій уже 359 дітей.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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