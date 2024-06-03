Благодійний фонд Save Ukraine врятував з російської окупації 6 дітей, троє з них — напівсироти.
Головні тези:
- Благодійний фонд Save Ukraine евакуював і врятував з російської окупації шістьох дітей, серед яких були напівсироти.
- Діти виживали на фронті без їжі та води, під дулами автоматів, підлягали погрозам та жорстокостям з боку російських військових.
- Український фільм “Понівечене дитинство” розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з окупованих територій. Ця документальна стрічка є важливим свідченням воєнних злочинів.
- Очільник фонду Save Ukraine Микола Кулеба акцентує на допомозі та підтримці дітей, які потрапили під вплив російської агресії, та висловлює подяку партнерам за успішний порятунок.
- Проблема викрадення дітей з окупованих територій України Росією залишається актуальною та потребує підтримки та уваги міжнародної спільноти.
Save Ukraine евакуював викрадених Росією шістьох дітей
1-2 червня команда БФ допомогла виїхати з тимчасово окупованих територій трьом українським родинам.
Про це повідомив засновник фонду Save Ukraine Микола Кулеба.
Діти з іншої сімʼї декілька разів ставали свідками того, як російські військові били й катували їхнього батька. Молодший син родини після побаченого навіть перестав розмовляти. Але побиттям усе не закінчилося: росіяни регулярно погрожували безпосередньо дітям. Вони їм казали, що батька вбʼють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат. І жити в таких умовах вже було неможливо.
На щастя, ці родини знайшли наші контакти й звернулися за допомогою. Зараз вони вже у безпеці. І дорослі, й діти неймовірно радіють, що нарешті вони під українським прапором.
Велика подяка БФ “Хуманіті” та іншим партнерам Save Ukraine, чия допомога виявилася вкрай важливою для успішного порятунку цих дітей з російської окупації, зазначив Кулеба.
Військові РФ під дулами автоматів викрали дітей з Миколаївщини
За словами очільника Save Ukraine Миколи Кулеби, діти виживали цілих три місяці на самісінькій лінії фронту, ховалися від бомб та ракет у підвалі без їжі та води.
У середині липня 2022 року їх під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію.
Кулеба зазначив, що дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації.
Щодня до них приходили військові та перевіряли, чи раптом ніхто не втік, забороняли спілкуватися з рідними, погрожували.
У жовтні 2022 року окупанти вивезли їх у Крим, а потім — в Анапу Краснодарського краю. А вже звідти дітей вдалося врятувати й вивезти на більш безпечну територію, у Грузію.
Росія масово викрадає дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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