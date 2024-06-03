Благодійний фонд Save Ukraine врятував з російської окупації 6 дітей, троє з них — напівсироти.

Save Ukraine евакуював викрадених Росією шістьох дітей

1-2 червня команда БФ допомогла виїхати з тимчасово окупованих територій трьом українським родинам.

Про це повідомив засновник фонду Save Ukraine Микола Кулеба.

Батько багатодітної родини на очах у своїх 3 дітей загинув від російського снаряда, який влучив у подвірʼя родини. Діти й досі не вірять, що тата вже немає. Микола Кулеба Засновник БФ Save Ukraine

Діти з іншої сімʼї декілька разів ставали свідками того, як російські військові били й катували їхнього батька. Молодший син родини після побаченого навіть перестав розмовляти. Але побиттям усе не закінчилося: росіяни регулярно погрожували безпосередньо дітям. Вони їм казали, що батька вбʼють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат. І жити в таких умовах вже було неможливо.

На щастя, ці родини знайшли наші контакти й звернулися за допомогою. Зараз вони вже у безпеці. І дорослі, й діти неймовірно радіють, що нарешті вони під українським прапором.

Велика подяка БФ “Хуманіті” та іншим партнерам Save Ukraine, чия допомога виявилася вкрай важливою для успішного порятунку цих дітей з російської окупації, зазначив Кулеба.

Військові РФ під дулами автоматів викрали дітей з Миколаївщини

За словами очільника Save Ukraine Миколи Кулеби, діти виживали цілих три місяці на самісінькій лінії фронту, ховалися від бомб та ракет у підвалі без їжі та води.

У середині липня 2022 року їх під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію.

Кулеба зазначив, що дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації.

Щодня до них приходили військові та перевіряли, чи раптом ніхто не втік, забороняли спілкуватися з рідними, погрожували.

У жовтні 2022 року окупанти вивезли їх у Крим, а потім — в Анапу Краснодарського краю. А вже звідти дітей вдалося врятувати й вивезти на більш безпечну територію, у Грузію.

Росія масово викрадає дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.