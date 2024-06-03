Украина вернула шестерых похищенных Россией детей с оккупированных территорий

Благотворительный фонд Save Ukraine спас с российской оккупации 6 детей, трое из них — полусироты.

Save Ukraine эвакуировал похищенных Россией шестерых детей

1-2 июня команда БФ помогла выехать с временно оккупированных территорий трем украинским семьям.

Об этом сообщил основатель фонда Save Ukraine Николай Кулеба.

Отец многодетной семьи на глазах у своих 3 детей погиб от российского снаряда, попавшего во двор семьи. Дети до сих пор не верят, что папы уже нет. Николай Кулеба Основатель БФ Save Ukraine

Дети из другой семьи несколько раз становились свидетелями того, как российские военные избивали и пытали их отца. Младший сын семьи после увиденного даже перестал разговаривать. Но избиением все не закончилось: россияне регулярно угрожали непосредственно детям. Они им говорили, что отца убьют, маму заставят обслуживать российских военных, а их заберут в интернат. И жить в таких условиях уже было невозможно.

К счастью, эти семьи нашли наши контакты и обратились за помощью. Сейчас они уже находятся в безопасности. И взрослые, и дети невероятно радуются, что, наконец, они под украинским флагом.

Большая благодарность БФ Хуманити и другим партнерам Save Ukraine, чья помощь оказалась крайне важной для успешного спасения этих детей с российской оккупации, отметил Кулеба.

Военные РФ под дулами автоматов похитили детей из Николаева

По словам главы Save Ukraine Николая Кулебы, дети выживали целых три месяца на самой линии фронта, скрывались от бомб и ракет в подвале без еды и воды.

В середине июля 2022 года их под дулами автоматов угнали россияне и переместили на оккупированную территорию.

Кулеба отметил, что детей содержали в Херсонском центре социально-психологической реабилитации.

Каждый день к ним приходили военные и проверяли, вдруг ли никто не убежал, запрещали общаться с родными, угрожали.

В октябре 2022 года оккупанты вывезли их в Крым, а затем в Анапу Краснодарского края. А уже оттуда детей удалось спасти и вывезти на более безопасную территорию в Грузию.

Россия массово похищает детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.