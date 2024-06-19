Україна повернула 600 викрадених Росією дітей — посол Карасевич

Україна повернула 600 викрадених Росією дітей

Якщо подивитися на масштаб російських злочинів, то цей масштаб величезний. Самі росіяни стверджують, що вони депортували 700 тис дітей з території України на свою територію. Але ми маємо дані про близько 20 тис таких випадків, і на жаль, наразі тільки 600 переміщених дітей, що були вивезені, повернулися назад додому. Поширити

Про це повідомив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич під час виступу в Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти (МКЗБ).

Карасевич підкреслив, що ворог після викрадення українських дітей змінює їхні імена, громадянство й віддає на усиновлення в родини росіян, наголосивши, що "така русифікація наших дітей є частиною геноцидної політики проти нашого народу".

Також посол у Нідерландах додав, що було запущено проєкт Bring Kids Back UA — комплексний план дій на доручення українського президента Володимира Зеленського. Він об’єднує зусилля всіх органів влади України, інших держав, міжнародних та неурядових організацій, аби повернути додому всіх українських дітей, яких викрала РФ.

Карасевич підкреслив, що до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей наразі приєдналися 37 країн.

Чому важливо переглянути фільм "Понівечене дитинство"

Рік тому світ побачила документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство".

У центрі сюжету — тема викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.