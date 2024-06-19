Україна повернула 600 викрадених Росією дітей — посол Карасевич

Україна повернула 600 дітей, викрадених російськими окупантами та перевезених на територію РФ. Водночас ворог загалом депортував понад 20 тис маленьких громадян України.
Головні тези:
- Повернення 600 викрадених Росією дітей — один із успіхів України у боротьбі з незаконним викраденням українських громадян.
- Злочини російських окупаційних сил включають викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України на територію РФ.
- Проєкт Bring Kids Back UA об'єднує зусилля для повернення всіх українських дітей, яких викрадала Росія.
- Міжнародна коаліція за повернення українських дітей налічує 37 країн, що підтримують цю ініціативу.
- Фільм “Понівечене дитинство” розкриває трагічні історії дітей, викрадених російськими окупантами, та важливі аспекти їхнього повернення додому.
Україна повернула 600 викрадених Росією дітей
Про це повідомив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич під час виступу в Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти (МКЗБ).
Карасевич підкреслив, що ворог після викрадення українських дітей змінює їхні імена, громадянство й віддає на усиновлення в родини росіян, наголосивши, що "така русифікація наших дітей є частиною геноцидної політики проти нашого народу".
Також посол у Нідерландах додав, що було запущено проєкт Bring Kids Back UA — комплексний план дій на доручення українського президента Володимира Зеленського. Він об’єднує зусилля всіх органів влади України, інших держав, міжнародних та неурядових організацій, аби повернути додому всіх українських дітей, яких викрала РФ.
Карасевич підкреслив, що до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей наразі приєдналися 37 країн.
Чому важливо переглянути фільм "Понівечене дитинство"
Рік тому світ побачила документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство".
У центрі сюжету — тема викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
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