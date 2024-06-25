По информации президента Владимира Зеленского и представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, во вторник, 25 июня из российского плена было возвращено еще 90 украинских военных.
Главные тезисы
- Во вторник из России было возвращено 90 украинских военнопленных, включая служащих Нацгвардии, ВМС, армии и других подразделений.
- Результатом обмена стало освобождение 52 защитников "Азовстали" и пленных из ЧАЭС.
- Президент Зеленский подчеркнул важность роли Объединенных Арабских Эмиратов в содействии в обмену военнопленными.
- Из плена были освобождены украинцы, участвовавшие в боевых действиях на различных направлениях, включая Херсонское, Донецкое, Харьковское, Запорожское и Луганское.
- Руководители Координационного штаба и ряд других лиц поблагодарили за участие в процессе обмена пленными и продолжают работу по освобождению оставшихся украинских военнопленных.
Что известно о результатах обмена военнопленными с Россией
Зеленский отметил, что из российского плена были возвращены служащие Нацгвардии, ВМС, армии, терробороны и пограничной службы.
Зеленский подчеркнул, что Украина помнит всех людей в российском плену и продолжает работу по их освобождению.
Глава государства поблагодарил команду, занимающуюся обменами. В нее входит начальник ГУР Кирилл Буданов, руководитель ОП Андрей Ермак, глава СБУ Василий Малыш и не только.
Также Зеленский отметил роль ОАЭ, способствовавших в этом обмене пленными.
Кого именно удалось вернуть из русского плена
В свою очередь руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что в результате обмена уволили 52 защитника "Азовстали" и пленных из ЧАЭС.
По информации Координационного штаба, в Украину вернулись 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских Сил, 15 бойцов ВСУ и 8 терробороновцев.
В частности, удалось вернуть 59 защитников Мариуполя, из них 52 бойца, вышедших из "Азовстали". Из плена освобождены 5 охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.
В общем, домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
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