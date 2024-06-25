По информации президента Владимира Зеленского и представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, во вторник, 25 июня из российского плена было возвращено еще 90 украинских военных.

Что известно о результатах обмена военнопленными с Россией

Зеленский отметил, что из российского плена были возвращены служащие Нацгвардии, ВМС, армии, терробороны и пограничной службы.

Те, кто защищал Мариуполь. Те, кто защищал ЧАЭС. Те, кто был на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях. Помним обо всех наших людях в русском плену. Продолжаем работу по увольнению каждого и каждой, - отметил президент. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что Украина помнит всех людей в российском плену и продолжает работу по их освобождению.

Глава государства поблагодарил команду, занимающуюся обменами. В нее входит начальник ГУР Кирилл Буданов, руководитель ОП Андрей Ермак, глава СБУ Василий Малыш и не только.

Также Зеленский отметил роль ОАЭ, способствовавших в этом обмене пленными.

Кого именно удалось вернуть из русского плена

В свою очередь руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что в результате обмена уволили 52 защитника "Азовстали" и пленных из ЧАЭС.

По информации Координационного штаба, в Украину вернулись 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских Сил, 15 бойцов ВСУ и 8 терробороновцев.

В частности, удалось вернуть 59 защитников Мариуполя, из них 52 бойца, вышедших из "Азовстали". Из плена освобождены 5 охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

В общем, домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.