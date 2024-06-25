За інформацією президента Володимира Зеленського та представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, у вівторок, 25 червня з російського полону було повернуто ще 90 українських військових.
Головні тези:
- Україна повернула з Росії 90 військовополонених, серед яких були службовці Нацгвардії, ВМС, армії, тероборони та прикордонної служби.
- У результаті обміну з Росією було звільнено 52 захисників “Азовсталі” та полонених з ЧАЕС.
- За інформацією Координаційного штабу, до України повернулись 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників ВМС, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.
- Напрямки участі у бойових діях українських військових включали Херсонський, Донецький, Харківський, Запорізький та Луганський.
- Президент Володимир Зеленський підкреслив важливість ролі Об'єднаних Арабських Еміратів в сприянні обміні військовополоненими.
Що відомо про результати обміну військовополоненими з Росією
Зеленський зазначив, що з російського полону було повернуто службовців Нацгвардії, ВМС, армії, тероборони та прикордонної служби.
Зеленський наголосив, що Україна пам'ятає про всіх людей у російському полоні та продовжує роботу для їхнього звільнення.
Глава держави подякував команді, яка займається обмінами. До неї входить начальник ГУР Кирило Буданов, керівник ОП Андрій Єрмак, голова СБУ Василь Малюк і не тільки.
Також Зеленський наголосив на ролі ОАЕ, які сприяли в цьому обміні полоненими.
Кого саме вдалось повернути з російського полону
У свою чергу керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що внаслідок обміну звільнили 52 захисників "Азовсталі" та полонених з ЧАЕС.
За інформацією Координаційного штабу, до України повернулись 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських Сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.
Зокрема, вдалося повернути 59 Оборонців Маріуполя, з них 52 бійця, що вийшли з “Азовсталі”. З полону визволено 5 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.
Загалом додому повертаються українці, захоплені в полон на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
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