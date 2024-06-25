Україна повернула з Росії 90 військовополонених — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула з Росії 90 військовополонених — відео

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Повернені з полону РФ українські військові

За інформацією президента Володимира Зеленського та представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, у вівторок, 25 червня з російського полону було повернуто ще 90 українських військових. 

Головні тези:

  • Україна повернула з Росії 90 військовополонених, серед яких були службовці Нацгвардії, ВМС, армії, тероборони та прикордонної служби.
  • У результаті обміну з Росією було звільнено 52 захисників “Азовсталі” та полонених з ЧАЕС.
  • За інформацією Координаційного штабу, до України повернулись 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників ВМС, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.
  • Напрямки участі у бойових діях українських військових включали Херсонський, Донецький, Харківський, Запорізький та Луганський.
  • Президент Володимир Зеленський підкреслив важливість ролі Об'єднаних Арабських Еміратів в сприянні обміні військовополоненими.

Що відомо про результати обміну військовополоненими з Росією

Зеленський зазначив, що з російського полону було повернуто службовців Нацгвардії, ВМС, армії, тероборони та прикордонної служби.

Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної, - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна пам'ятає про всіх людей у російському полоні та продовжує роботу для їхнього звільнення.

Глава держави подякував команді, яка займається обмінами. До неї входить начальник ГУР Кирило Буданов, керівник ОП Андрій Єрмак, голова СБУ Василь Малюк і не тільки.

Також Зеленський наголосив на ролі ОАЕ, які сприяли в цьому обміні полоненими.

Кого саме вдалось повернути з російського полону

У свою чергу керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що внаслідок обміну звільнили 52 захисників "Азовсталі" та полонених з ЧАЕС.

За інформацією Координаційного штабу, до України повернулись 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських Сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.

Зокрема, вдалося повернути 59 Оборонців Маріуполя, з них 52 бійця, що вийшли з “Азовсталі”. З полону визволено 5 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

Загалом додому повертаються українці, захоплені в полон на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

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