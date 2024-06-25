За інформацією президента Володимира Зеленського та представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, у вівторок, 25 червня з російського полону було повернуто ще 90 українських військових.

Що відомо про результати обміну військовополоненими з Росією

Зеленський зазначив, що з російського полону було повернуто службовців Нацгвардії, ВМС, армії, тероборони та прикордонної служби.

Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної, - зазначив президент. Поширити

Зеленський наголосив, що Україна пам'ятає про всіх людей у російському полоні та продовжує роботу для їхнього звільнення.

Глава держави подякував команді, яка займається обмінами. До неї входить начальник ГУР Кирило Буданов, керівник ОП Андрій Єрмак, голова СБУ Василь Малюк і не тільки.

Також Зеленський наголосив на ролі ОАЕ, які сприяли в цьому обміні полоненими.

Кого саме вдалось повернути з російського полону

У свою чергу керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що внаслідок обміну звільнили 52 захисників "Азовсталі" та полонених з ЧАЕС.

За інформацією Координаційного штабу, до України повернулись 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських Сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.

Зокрема, вдалося повернути 59 Оборонців Маріуполя, з них 52 бійця, що вийшли з “Азовсталі”. З полону визволено 5 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

Загалом додому повертаються українці, захоплені в полон на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.