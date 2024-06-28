Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі

Станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. На жаль, жертв може бути більше. У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля — потерпілого засипало частинами понівеченого будинку.