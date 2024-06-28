Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський закликав світ терміново надавати Україні ППО для захисту від ракетних атак РФ на тлі удару російською зброєю по будинку у Дніпрі.
Головні тези:
- Володимир Зеленський закликав світ терміново допомогти Україні в захисті від ракетних атак РФ.
- Російська ракета влучила в житловий будинок у Дніпрі, внаслідок чого загинув один і поранено шість людей, включно з семимісячним немовлям.
- Президент закликає партнерів постачати достатню кількість систем ППО для зупинення російського терору.
- Україна потребує підтримки світу у боротьбі з агресією та захисті власної території від ракетних загроз.
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На 20.00 відомо про одного загиблого та 6 поранених.Серед постраждалих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння.
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