Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі

Володимир Зеленський
Дніпро

Президент України Володимир Зеленський закликав світ терміново надавати Україні ППО для захисту від ракетних атак РФ на тлі удару російською зброєю по будинку у Дніпрі.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський закликав світ терміново допомогти Україні в захисті від ракетних атак РФ.
  • Російська ракета влучила в житловий будинок у Дніпрі, внаслідок чого загинув один і поранено шість людей, включно з семимісячним немовлям.
  • Президент закликає партнерів постачати достатню кількість систем ППО для зупинення російського терору.
  • Україна потребує підтримки світу у боротьбі з агресією та захисті власної території від ракетних загроз.

Рішучість світу повинна зупинити російський ракетний терор — Зеленський

Зеленський повідомив про тьох постраждалих внаслідок атаки РФ на Дніпро.

Дніпро. Російська ракета влучила просто у житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано. Троє людей постраждали. Рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення — потрібен надійний повітряний щит для України.

Ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі: що відомо

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про 5 поранених та 1 загиблого через ракетний терор Росії у Дніпрі. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. На жаль, жертв може бути більше. У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля — потерпілого засипало частинами понівеченого будинку.

На 20.00 відомо про одного загиблого та 6 поранених.Серед постраждалих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння.

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