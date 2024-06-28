Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир в срочном порядке предоставлять Украине ПВО для защиты от ракетных атак РФ на фоне удара российским оружием по дому в Днепре.
Главные тезисы
- Зеленский призывает к срочной помощи в предоставлении систем ПВО для защиты Украины от ракетных угроз РФ.
- Ракетный удар по дому в Днепре привел к гибели одного человека и ранению шести, включая младенца.
- Международное сообщество должно проявить решительность и поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.
- Зеленский подчеркнул необходимость достаточного количества и качества систем ПВО для остановки российского террора.
- Спасатели и медики оказывают помощь пострадавшим от ракетного удара, продолжается разбор завалов и эвакуация людей из заблокированных квартир.
Решительность мира должна остановить российский ракетный террор — Зеленский
Зеленский сообщил о тех пострадавших в результате атаки РФ на Днепр.
Ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре: что известно
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о 5 раненых и 1 погибшем из-за ракетного террора России в Днепре. Спасатели продолжают разбирать завалы.
На 20.00 известно об одном погибшем и 6 раненых. Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения.
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