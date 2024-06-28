Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре

Владимир Зеленский
Днепр
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир в срочном порядке предоставлять Украине ПВО для защиты от ракетных атак РФ на фоне удара российским оружием по дому в Днепре.

Главные тезисы

  • Зеленский призывает к срочной помощи в предоставлении систем ПВО для защиты Украины от ракетных угроз РФ.
  • Ракетный удар по дому в Днепре привел к гибели одного человека и ранению шести, включая младенца.
  • Международное сообщество должно проявить решительность и поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.
  • Зеленский подчеркнул необходимость достаточного количества и качества систем ПВО для остановки российского террора.
  • Спасатели и медики оказывают помощь пострадавшим от ракетного удара, продолжается разбор завалов и эвакуация людей из заблокированных квартир.

Решительность мира должна остановить российский ракетный террор — Зеленский

Зеленский сообщил о тех пострадавших в результате атаки РФ на Днепр.

Днепр. Российская ракета попала прямо в жилой дом. Четыре этажа разрушены. Три человека пострадали. Спасатели, медики, все службы уже на месте и оказывают необходимую помощь.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточная решительность мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения — нужен надежный воздушный щит для Украины.

Ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре: что известно

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о 5 раненых и 1 погибшем из-за ракетного террора России в Днепре. Спасатели продолжают разбирать завалы.

По состоянию на 19:45 известно об одном погибшем и пятерых раненых. К сожалению, жертв может быть больше. В квартирах заблокированы люди. Одного мужчину чрезвычайники спасли из автомобиля — пострадавшего засыпало частями разрушенного дома.

На 20.00 известно об одном погибшем и 6 раненых. Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения.

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