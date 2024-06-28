Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре

По состоянию на 19:45 известно об одном погибшем и пятерых раненых. К сожалению, жертв может быть больше. В квартирах заблокированы люди. Одного мужчину чрезвычайники спасли из автомобиля — пострадавшего засыпало частями разрушенного дома.