Армия РФ ударила по Новомосковску на Днепропетровщине — пострадали дети
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила по Новомосковску на Днепропетровщине — пострадали дети

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Новомосковск
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13 июня около 16.00 российские войска нанесли удар по городу Новомосковск в Днепропетровской области. В результате атаки армии РФ пострадали двое детей.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала город Новомосковск в Днепропетровской области, пострадали двое детей.
  • В результате удара по Новомосковску повреждено 9 жилых домов, силы ПВО отразили российские ракеты Х-59.
  • Двое детей пострадали: у трехлетней девочки взрывные травмы, у 12-летней девочки острая реакция на стресс.
  • Российские войска нанесли удар по Новомосковску: пострадали дети, разрушены дома в городе.
  • 11 июня произошел сильный взрыв в Днепре из-за активности вражеской авиации.

Россия ударила по Новомосковску

Двое детей получили взрывные травмы и острую реакцию на стресс.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Россияне атаковали Новомосковск. Сейчас известно о двух пострадавших детях. У 3-летней малышки взрывная травма, ссадины и царапины. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести. Еще у одной девочки, 12 лет, острая реакция на стресс. Поправляться будет дома.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Руководитель Днепропетровской ОВА

Также известно о пожаре в результате российского удара, повреждены 9 жилых домов.

Силы ПВО сбили в Днепре российские авиационные ракеты Х-59

11 июня была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации вблизи пусковых рубежей. Речь идет о самолете Су-34/35. Он является носителем авиационных ракет Х-59.

Опасность объявляли для двух областей – Днепропетровской и Запорожской.

В 14:19 в Днепре раздался сильный взрыв. Горожане услышали его прямо во время воздушной тревоги.

После взрыва в небо поднялся столб дыма.

Избиение вражеских ракет РФ подтвердили в воздушном командовании "Восток".

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