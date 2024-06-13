Армия РФ ударила по Новомосковску на Днепропетровщине — пострадали дети

Россияне атаковали Новомосковск. Сейчас известно о двух пострадавших детях. У 3-летней малышки взрывная травма, ссадины и царапины. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести. Еще у одной девочки, 12 лет, острая реакция на стресс. Поправляться будет дома.