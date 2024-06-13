Армия РФ ударила по Новомосковску на Днепропетровщине — пострадали дети

13 июня около 16.00 российские войска нанесли удар по городу Новомосковск в Днепропетровской области. В результате атаки армии РФ пострадали двое детей.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала город Новомосковск в Днепропетровской области, пострадали двое детей.
- В результате удара по Новомосковску повреждено 9 жилых домов, силы ПВО отразили российские ракеты Х-59.
- Двое детей пострадали: у трехлетней девочки взрывные травмы, у 12-летней девочки острая реакция на стресс.
- Российские войска нанесли удар по Новомосковску: пострадали дети, разрушены дома в городе.
- 11 июня произошел сильный взрыв в Днепре из-за активности вражеской авиации.
Россия ударила по Новомосковску
Двое детей получили взрывные травмы и острую реакцию на стресс.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Также известно о пожаре в результате российского удара, повреждены 9 жилых домов.
Силы ПВО сбили в Днепре российские авиационные ракеты Х-59
11 июня была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации вблизи пусковых рубежей. Речь идет о самолете Су-34/35. Он является носителем авиационных ракет Х-59.
Опасность объявляли для двух областей – Днепропетровской и Запорожской.
В 14:19 в Днепре раздался сильный взрыв. Горожане услышали его прямо во время воздушной тревоги.
После взрыва в небо поднялся столб дыма.
Избиение вражеских ракет РФ подтвердили в воздушном командовании "Восток".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-