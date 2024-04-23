Ракетный удар армии РФ по Днепропетровщине. Количество раненых увеличилось
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар армии РФ по Днепропетровщине. Количество раненых увеличилось

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Днепропетровщина
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Российские оккупанты днем 23 апреля обстреляли Днепропетровскую область. Пока известно о 8 пострадавших.

Россия ударила по Днепропетровщине ракетами: что известно

Российские военные нанесли ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Из-за ракетной атаки пострадали, предварительно, четыре человека. Трое мужчин — 34, 48 и 70 лет. И 72-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести. Произошли два возгорания. Информация уточняется.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

Позже Сергей Лысак уточнил, что количество пострадавших при ракетной атаке РФ увеличилось.

Число пострадавших в Днепровском районе выросло. Сейчас известно уже о восьми пострадавших.

С ранениями 23-летняя девушка. У нее открыта черепно-мозговая травма. Трудно.

А еще — трое мужчин — 32, 43 и 47 лет. Их состояние среднее. Двое — в больнице.

Атаковали россияне и Никопольщину. 5 раз обстреливали из артиллерии. Более 15 раз ударили дронами-камикадзе. И трижды сбрасывали снаряды из БпЛА. Досталось Никополю, Марганецкому, Мировскому, Покровскому сельским общинам. Пострадали два человека.

Повреждены пятиэтажка, 16 частных домов и 5 хозяйственных построек. Среди изуродованного — админздание, инфраструктурный объект, магазин, авто. Задел газопровод и линии электропередач. Последствия атак еще уточняются.

Войска РФ атаковали дронами и артиллерией Днепропетровщину

Оккупанты трижды обстреляли из артиллерии и выпустили пять дронов-камикадзе по Никополю, Покровской, Марганецкой и Красногригорьевской общинам.

В результате российских обстрелов 47-летняя женщина получила минно-взрывные травмы. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В области повреждены пять частных домов, административное здание и восемь хозяйственных построек.

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