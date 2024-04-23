Ракетный удар армии РФ по Днепропетровщине. Количество раненых увеличилось

Российские оккупанты днем 23 апреля обстреляли Днепропетровскую область. Пока известно о 8 пострадавших.
Россия ударила по Днепропетровщине ракетами: что известно
Российские военные нанесли ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Позже Сергей Лысак уточнил, что количество пострадавших при ракетной атаке РФ увеличилось.
Число пострадавших в Днепровском районе выросло. Сейчас известно уже о восьми пострадавших.
С ранениями 23-летняя девушка. У нее открыта черепно-мозговая травма. Трудно.
А еще — трое мужчин — 32, 43 и 47 лет. Их состояние среднее. Двое — в больнице.
Повреждены пятиэтажка, 16 частных домов и 5 хозяйственных построек. Среди изуродованного — админздание, инфраструктурный объект, магазин, авто. Задел газопровод и линии электропередач. Последствия атак еще уточняются.
Войска РФ атаковали дронами и артиллерией Днепропетровщину
Оккупанты трижды обстреляли из артиллерии и выпустили пять дронов-камикадзе по Никополю, Покровской, Марганецкой и Красногригорьевской общинам.
В результате российских обстрелов 47-летняя женщина получила минно-взрывные травмы. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести.
В области повреждены пять частных домов, административное здание и восемь хозяйственных построек.
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