Ракетний удар армії РФ по Дніпропетровщині. Кількість поранених збільшилася

Російські окупанти вдень 23 квітня обстріляли Дніпропетровську область. Наразі відомо вже про 8 постраждалих.
Росія вдарила по Дніпропетровщині ракетами: що відомо
Російські військові завдали ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Пізніше Сергій Лисак уточнив, що кількість постраждалих при ракетній атаці РФ збільшилася.
Число постраждалих у Дніпровському районі зросло. На зараз відомо вже про вісьмох потерпілих.
З пораненнями 23-річна дівчина. У неї відкрита черепно-мозкова травма. Важка.
А ще — троє чоловіків — 32, 43 та 47 років. Їхній стан середній. Двоє — в лікарні.
Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків і 5 господарських споруд. Серед понівеченого — адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт, магазин, авто. Зачепило газогін й лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються.
Війська РФ атакували дронами та артилерією Дніпропетровщину
Окупанти тричі обстріляли з артилерії та випустили п'ять дронів-камікадзе по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.
Унаслідок російських обстрілів 47-річна жінка дістала мінно-вибухові травми. Нині постраждала перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.
В області пошкоджено пʼять приватних будинків, адміністративну будівлю та вісім господарських споруд.
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