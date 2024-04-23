Ракетний удар армії РФ по Дніпропетровщині. Кількість поранених збільшилася
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар армії РФ по Дніпропетровщині. Кількість поранених збільшилася

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпропетровщина

Російські окупанти вдень 23 квітня обстріляли Дніпропетровську область. Наразі відомо вже про 8 постраждалих.

Росія вдарила по Дніпропетровщині ракетами: що відомо

Російські військові завдали ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Через ракетну атаку постраждали, попередньо, четверо людей. Троє чоловіків — 34, 48 і 70 років. Та 72-річна жінка. Всі госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Сталися два займання. Інформація уточнюється.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

Пізніше Сергій Лисак уточнив, що кількість постраждалих при ракетній атаці РФ збільшилася.

Число постраждалих у Дніпровському районі зросло. На зараз відомо вже про вісьмох потерпілих.

З пораненнями 23-річна дівчина. У неї відкрита черепно-мозкова травма. Важка.

А ще — троє чоловіків — 32, 43 та 47 років. Їхній стан середній. Двоє — в лікарні.

Атакували росіяни й Нікопольщину. 5 разів обстрілювали з артилерії. Понад 15 разів вдарили дронами-камікадзе. І тричі скидали снаряди з БпЛА. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадам. Постраждали двоє людей.

Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків і 5 господарських споруд. Серед понівеченого — адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт, магазин, авто. Зачепило газогін й лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються.

Війська РФ атакували дронами та артилерією Дніпропетровщину

Окупанти тричі обстріляли з артилерії та випустили п'ять дронів-камікадзе по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Унаслідок російських обстрілів 47-річна жінка дістала мінно-вибухові травми. Нині постраждала перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

В області пошкоджено пʼять приватних будинків, адміністративну будівлю та вісім господарських споруд. 

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