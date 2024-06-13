Армія РФ ударила по Новомосковську на Дніпропетровщині — постраждали діти

13 червня близько 16.00 російські війська завдали удару по місту Новомосковськ у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки армії РФ постраждало двоє дітей.
Головні тези:
- Російська армія завдала удару по Новомосковську на Дніпропетровщині, в результаті чого постраждали двоє дітей.
- У 3-річної дівчинки виявлено вибухові травми та подряпини, вона у лікарні у середньо-тяжкому стані. Ще одна дівчинка, 12 років, отримала гостру реакцію на стрес.
- Керівник Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак, повідомив про постраждалих дітей унаслідок російського удару, а також про пожежу та пошкодження будинків.
- Внаслідок російського удару по Новомосковську пошкоджено 9 житлових будинків. Також сили ППО збили російські авіаційні ракети Х-59 біля міста.
- 11 червня через активність ворожої авіації пролунав сильний вибух у Дніпрі, що спричинило великий стовп диму.
Росія ударила по Новомосковську
Двоє дітей отримали вибухові травми та гостру реакцію на стрес.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також відомо про пожежу внаслідок російського удару, пошкоджені 9 житлових будинків.
Сили ППО збили у Дніпрі російські авіаційні ракети Х-59
11 червня була оголошена повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації поблизу пускових рубежів. Йдеться по літак Су-34/35. Він є носієм авіаційних ракет Х-59.
Небезпеку оголошували для двох областей — Дніпропетровської та Запорізької.
О 14:19 у Дніпрі пролунав сильний вибух. Містяни почули його прямо під час повітряної тривоги.
Після вибуху в небо піднявся стовп диму.
Збиття ворожих ракет РФ підтвердили у повітряному командуванні "Схід".
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