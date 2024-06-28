Ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре — есть раненые

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепр
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Российские оккупанты 28 июня вечером нанесли ракетный удар по девятиэтажке в Днепре. Известно о пострадавших горожанах, их количество уточняется.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты совершили ракетный удар по девятиэтажному дому в Днепре, что привело к ранениям горожан.
  • Официальные лица подтверждают наличие пострадавших среди местных жителей, хотя точное количество раненых пока неизвестно.
  • Важно оставаться в безопасных местах и следить за обновлениями о последствиях ракетного удара РФ в Днепре.
  • Берегитесь ракетных атак и следуйте указаниям по обеспечению безопасности в случае возможной угрозы со стороны РФ.
  • Воздушная тревога была объявлена в регионе из-за риска ракетных атак, и взрывы в Днепре прогремели вечером 28 июня.

РФ атаковала многоэтажку в Днепре

О ракетном ударе по городу сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Враг совершил ракетную атаку на Днепр. Повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

Лысак добавил, что есть предварительная информация о раненых. Точное количество глава ОВА не раскрыл.

Российская ракета уничтожила 4 этажа дома в Днепре, пятый — поврежден.

На месте террористического акта РФ в Днепре проходит поисково-спасательная операция.

Новость дополняется…

Взрывы в Днепре: что известно

В Днепре вечером 28 июня раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ в 18:26.

В Воздушных силах предупредили, что россияне запустили ракету в направлении Днепра.

Сергей Лысак сообщил о взрывах в городе.

Громко в Днепре. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Детали — позже.

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