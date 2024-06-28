Ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре — есть раненые

Российские оккупанты 28 июня вечером нанесли ракетный удар по девятиэтажке в Днепре. Известно о пострадавших горожанах, их количество уточняется.
Главные тезисы
- Российские оккупанты совершили ракетный удар по девятиэтажному дому в Днепре, что привело к ранениям горожан.
- Официальные лица подтверждают наличие пострадавших среди местных жителей, хотя точное количество раненых пока неизвестно.
- Важно оставаться в безопасных местах и следить за обновлениями о последствиях ракетного удара РФ в Днепре.
- Берегитесь ракетных атак и следуйте указаниям по обеспечению безопасности в случае возможной угрозы со стороны РФ.
- Воздушная тревога была объявлена в регионе из-за риска ракетных атак, и взрывы в Днепре прогремели вечером 28 июня.
РФ атаковала многоэтажку в Днепре
О ракетном ударе по городу сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Лысак добавил, что есть предварительная информация о раненых. Точное количество глава ОВА не раскрыл.
Российская ракета уничтожила 4 этажа дома в Днепре, пятый — поврежден.
На месте террористического акта РФ в Днепре проходит поисково-спасательная операция.
Новость дополняется…
Взрывы в Днепре: что известно
В Днепре вечером 28 июня раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ в 18:26.
В Воздушных силах предупредили, что россияне запустили ракету в направлении Днепра.
Сергей Лысак сообщил о взрывах в городе.
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