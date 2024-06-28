Ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре — есть раненые

Российские оккупанты 28 июня вечером нанесли ракетный удар по девятиэтажке в Днепре. Известно о пострадавших горожанах, их количество уточняется.

РФ атаковала многоэтажку в Днепре

О ракетном ударе по городу сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Враг совершил ракетную атаку на Днепр. Повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

Лысак добавил, что есть предварительная информация о раненых. Точное количество глава ОВА не раскрыл.

Российская ракета уничтожила 4 этажа дома в Днепре, пятый — поврежден.

На месте террористического акта РФ в Днепре проходит поисково-спасательная операция.

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Взрывы в Днепре: что известно

В Днепре вечером 28 июня раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ в 18:26.

В Воздушных силах предупредили, что россияне запустили ракету в направлении Днепра.

Сергей Лысак сообщил о взрывах в городе.