Ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі — є поранені

Російські окупанти 28 червня ввечері завдали ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі. Відомо про постраждалих містян, їх кількість уточнюється.
Головні тези:
- Ракетний удар РФ призвів до пошкодження дев'ятиповерхового будинку у Дніпрі.
- За інформацією голови Дніпропетровської ОВА, Сергія Лисака, є постраждалі серед місцевих жителів, однак точна кількість поранених поки не відома.
- Варто залишатися у безпечних місцях та слідкувати за подальшими новинами щодо наслідків ракетного удару в Дніпрі.
- Повітряна тривога в області була оголошена через ракетну небезпеку, вибухи в місті пролунали ввечері 28 червня.
- Пам'ятайте про важливість дотримання безпеки та уникання небезпечних місць у разі ракетних атак Росії на мирних жителів України.
РФ атакувала багатоповерхівку у Дніпрі
Про ракетний удар по місту повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Лисак додав, що є попередня інформація щодо поранених. Точну кількість глава ОВА не розкрив.
Новина доповнюється…
Вибухи у Дніпрі: що відомо
У Дніпрі ввечері 28 червня пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ о 18.26.
У Повітряних силах попередили, що росіяни запустили ракету у напрямку Дніпра.
Сергій Лисак повідомив про вибухи у місті.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-