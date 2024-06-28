Ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі — є поранені

Російські окупанти 28 червня ввечері завдали ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі. Відомо про постраждалих містян, їх кількість уточнюється.

РФ атакувала багатоповерхівку у Дніпрі

Про ракетний удар по місту повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджено дев'ятиповерхівку. Там руйнування кількох поверхів. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

Лисак додав, що є попередня інформація щодо поранених. Точну кількість глава ОВА не розкрив.

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Вибухи у Дніпрі: що відомо

У Дніпрі ввечері 28 червня пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ о 18.26.

У Повітряних силах попередили, що росіяни запустили ракету у напрямку Дніпра.

Сергій Лисак повідомив про вибухи у місті.