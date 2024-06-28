Ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі — є поранені

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпро

Російські окупанти 28 червня ввечері завдали ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі. Відомо про постраждалих містян, їх кількість уточнюється.

Головні тези:

  • Ракетний удар РФ призвів до пошкодження дев'ятиповерхового будинку у Дніпрі.
  • За інформацією голови Дніпропетровської ОВА, Сергія Лисака, є постраждалі серед місцевих жителів, однак точна кількість поранених поки не відома.
  • Варто залишатися у безпечних місцях та слідкувати за подальшими новинами щодо наслідків ракетного удару в Дніпрі.
  • Повітряна тривога в області була оголошена через ракетну небезпеку, вибухи в місті пролунали ввечері 28 червня.
  • Пам'ятайте про важливість дотримання безпеки та уникання небезпечних місць у разі ракетних атак Росії на мирних жителів України.

РФ атакувала багатоповерхівку у Дніпрі

Про ракетний удар по місту повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджено дев'ятиповерхівку. Там руйнування кількох поверхів.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

Лисак додав, що є попередня інформація щодо поранених. Точну кількість глава ОВА не розкрив.

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Вибухи у Дніпрі: що відомо

У Дніпрі ввечері 28 червня пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ о 18.26.

У Повітряних силах попередили, що росіяни запустили ракету у напрямку Дніпра.

Сергій Лисак повідомив про вибухи у місті.

Гучно у Дніпрі. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою. Деталі — пізніше.

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