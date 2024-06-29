Зеленский анонсировал подготовку «новых решений» после удара РФ по Днепру — видео

В Украине идет подготовка «новых решений» для защиты граждан от российского вторжения и обстрелов, рассказал президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения.

Зеленский анонсировал принятие новых решений для защиты украинцев

В своем обращении Владимир Зеленский упомянул о вчерашнем ударе сил РФ по многоэтажному дому в городе Днепр. По его словам, «в настоящее время делается все необходимое, для того чтобы выяснить все обстоятельства трагедии».

Обязательно Россия будет отвечать за этот террор против Украины. Мы готовим новые решения ради нашей силы и защиты наших людей. Я благодарю всех, кто из Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский также анонсировал «новые решения» по защите Украины от российского террора».

Удар РФ по Днепру. 5 человек считаются пропавшими без вести

Удар по Днепру произошел к вечеру 28 июня. Российские оккупанты атаковали город ракетой, попав в девятиэтажку. Разрушены четыре этажа.

Спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Спасательная операция продолжается.

В Днепре спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. По информации полиции, пропавшими считаются 5 человек. Сергей Лысак Руководитель Днепропетровской ОВА

По последним данным, кроме 5 пропавших, один погибший и 12 пострадавших.

Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения, а также беременная женщина.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир срочно предоставлять Украине ПВО для защиты от ракетных атак РФ на фоне удара российским оружием по дому в Днепре.