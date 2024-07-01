Удар РФ по Дніпру. Рятувальники продовжують пошуки людей зниклих безвісти

У Дніпрі тривають пошуки людей, які ймовірно перебувають під завалами після обстрілу 28 червня.

У Дніпрі тривають пошуки людей внаслідок ракетного удару РФ

Як зазначається, наразі вважаються зниклими безвісти 2 особи.

До робіт на висоті залучені верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну.

Також допомагають шукати людей кінологічні розрахунки ДСНС. За час рятувально-пошукових робіт було розібрано та вивезено 750 тонн будівельних конструкцій та сміття.

Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.

Удар РФ по Дніпру 28 червня

Удар по Дніпру стався підвечір 28 червня. Російські окупанти атакували місто ракетою, поціливши в дев'ятиповерхівку. Зруйновані чотири поверхи.

Рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. Рятувальна операція триває.

За останніми даними, окрім 2 зниклих, є один загиблий та 12 постраждалих.

Серед потерпілих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка.

Президент України Володимир Зеленський закликав світ терміново надавати Україні ППО для захисту від ракетних атак РФ на тлі удару російською зброєю по будинку у Дніпрі.