Удар РФ по Днепру. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести людей
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Днепру. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести людей

ДСНС Украины
Удар РФ по Днепру. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести людей
Читати українською

В Днепре продолжаются поиски людей, предположительно находящихся под завалами после обстрела 28 июня.

Главные тезисы

 

  • Спасатели и верхолазы ГСЧС активно работают над разборкой завалов в поисках людей. Кинологические расчеты также участвуют в спасательных операциях.
  • Психологи ГСЧС предоставили помощь 47 пострадавшим от последствий удара. Спасательно-розыскными работами удалось разобрать и вывезти 750 тонн строительных конструкций и мусора.
  • Президент Украины обратился к международному сообществу с просьбой об обеспечении Украины ПВО для защиты от ракетных атак РФ, особенно в свете удара по Днепру.

В Днепре продолжаются поиски людей в результате ракетного удара РФ

Как отмечается, сейчас числятся пропавшими без вести 2 человека.

К работам на высоте привлечены верхолазы ГСЧС, которые со спасателями разбирают завалы вручную.

Также помогают искать людей кинологические расчеты ГСЧС. За время спасательно-розыскных работ было разобрано и вывезено 750 тонн строительных конструкций и мусора.

Психологи ГСЧС предоставили необходимую помощь 47 людям.

Удар РФ по Днепру 28 июня

Удар по Днепру произошел к вечеру 28 июня. Российские оккупанты атаковали город ракетой, попав в девятиэтажку. Разрушены четыре этажа.

Спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Спасательная операция продолжается.

По последним данным, кроме 2 пропавших, один погибший и 12 пострадавших.

Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения, а также беременная женщина.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир срочно предоставлять Украине ПВО для защиты от ракетных атак РФ на фоне удара российским оружием по дому в Днепре.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Днепру. 5 человек считаются пропавшими без вести
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Удар РФ по Днепру
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Днепру. Полиция установила личность погибшей женщины — видео
Национальная полиция Украины
Днепр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру — много пострадавших
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?