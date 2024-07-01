Удар РФ по Днепру. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести людей

В Днепре продолжаются поиски людей, предположительно находящихся под завалами после обстрела 28 июня.

В Днепре продолжаются поиски людей в результате ракетного удара РФ

Как отмечается, сейчас числятся пропавшими без вести 2 человека.

К работам на высоте привлечены верхолазы ГСЧС, которые со спасателями разбирают завалы вручную.

Также помогают искать людей кинологические расчеты ГСЧС. За время спасательно-розыскных работ было разобрано и вывезено 750 тонн строительных конструкций и мусора.

Психологи ГСЧС предоставили необходимую помощь 47 людям.

Удар РФ по Днепру 28 июня

Удар по Днепру произошел к вечеру 28 июня. Российские оккупанты атаковали город ракетой, попав в девятиэтажку. Разрушены четыре этажа.

Спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Спасательная операция продолжается.

По последним данным, кроме 2 пропавших, один погибший и 12 пострадавших.

Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения, а также беременная женщина.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир срочно предоставлять Украине ПВО для защиты от ракетных атак РФ на фоне удара российским оружием по дому в Днепре.