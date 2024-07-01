Удар РФ по Днепру. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести людей

В Днепре продолжаются поиски людей, предположительно находящихся под завалами после обстрела 28 июня.
Главные тезисы
- Спасатели и верхолазы ГСЧС активно работают над разборкой завалов в поисках людей. Кинологические расчеты также участвуют в спасательных операциях.
- Психологи ГСЧС предоставили помощь 47 пострадавшим от последствий удара. Спасательно-розыскными работами удалось разобрать и вывезти 750 тонн строительных конструкций и мусора.
- Президент Украины обратился к международному сообществу с просьбой об обеспечении Украины ПВО для защиты от ракетных атак РФ, особенно в свете удара по Днепру.
В Днепре продолжаются поиски людей в результате ракетного удара РФ
Как отмечается, сейчас числятся пропавшими без вести 2 человека.
К работам на высоте привлечены верхолазы ГСЧС, которые со спасателями разбирают завалы вручную.
Также помогают искать людей кинологические расчеты ГСЧС. За время спасательно-розыскных работ было разобрано и вывезено 750 тонн строительных конструкций и мусора.
Психологи ГСЧС предоставили необходимую помощь 47 людям.
Удар РФ по Днепру 28 июня
Удар по Днепру произошел к вечеру 28 июня. Российские оккупанты атаковали город ракетой, попав в девятиэтажку. Разрушены четыре этажа.
Спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Спасательная операция продолжается.
По последним данным, кроме 2 пропавших, один погибший и 12 пострадавших.
Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения, а также беременная женщина.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир срочно предоставлять Украине ПВО для защиты от ракетных атак РФ на фоне удара российским оружием по дому в Днепре.
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