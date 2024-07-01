Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру — много пострадавших

В Днепре в результате ночного вражеского ракетного удара 1 июля пострадали семь человек, среди которых есть подросток. В результате взрыва были повреждены здание супермакета и жилые дома.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара по Днепру было 7 пострадавших, среди которых 15-летний парень.
- Российские войска использовали баллистическое вооружение для обстрела города.
- Здание супермаркета и жилые дома получили серьезные повреждения в результате ракетного удара.
- Глава областной военной администрации Сергей Лысак уточняет информацию о последствиях вражеского нападения.
- Местные СМИ сообщали о повреждении окон в домах и здании супермаркета из-за взрывных волн в городе.
Ракетный удар по Днепру
Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что для обстрела Днепра российские военные применили баллистическое вооружение.
Ночью взрывы прогремели в Днепре. Враг целил баллистику. Из-за российской атаки в городе пострадали 7 человек. Среди них — 15-летний парень.
Он также сообщил, что была госпитализирована одна женщина, а другие будут лечиться амбулаторно.
Глава администрации добавил, что информация о последствиях вражеского ракетного удара по Днепру еще уточняется.
Что известно об обстреле Днепра
Ранее сообщалось, что около двух часов ночи в Днепре раздались взрывы во время российской ракетной атаки. В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли, что в сторону города летели несколько ракет.
Позже местные СМИ сообщали, что в Днепре из-за взрывной волны в домах были повреждены окна. Также было повреждено здание супермаркета в результате российской воздушной атаки.
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