Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру — много пострадавших

В Днепре в результате ночного вражеского ракетного удара 1 июля пострадали семь человек, среди которых есть подросток. В результате взрыва были повреждены здание супермакета и жилые дома.

Ракетный удар по Днепру

Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что для обстрела Днепра российские военные применили баллистическое вооружение.

Ночью взрывы прогремели в Днепре. Враг целил баллистику. Из-за российской атаки в городе пострадали 7 человек. Среди них — 15-летний парень.

Он также сообщил, что была госпитализирована одна женщина, а другие будут лечиться амбулаторно.

В жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках, — заявил глава ОВА. Поделиться

Глава администрации добавил, что информация о последствиях вражеского ракетного удара по Днепру еще уточняется.

Что известно об обстреле Днепра

Ранее сообщалось, что около двух часов ночи в Днепре раздались взрывы во время российской ракетной атаки. В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли, что в сторону города летели несколько ракет.

Позже местные СМИ сообщали, что в Днепре из-за взрывной волны в домах были повреждены окна. Также было повреждено здание супермаркета в результате российской воздушной атаки.