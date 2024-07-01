Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру — много пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру — много пострадавших

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру
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В Днепре в результате ночного вражеского ракетного удара 1 июля пострадали семь человек, среди которых есть подросток. В результате взрыва были повреждены здание супермакета и жилые дома.

Главные тезисы

  • В результате ракетного удара по Днепру было 7 пострадавших, среди которых 15-летний парень.
  • Российские войска использовали баллистическое вооружение для обстрела города.
  • Здание супермаркета и жилые дома получили серьезные повреждения в результате ракетного удара.
  • Глава областной военной администрации Сергей Лысак уточняет информацию о последствиях вражеского нападения.
  • Местные СМИ сообщали о повреждении окон в домах и здании супермаркета из-за взрывных волн в городе.

Ракетный удар по Днепру

Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что для обстрела Днепра российские военные применили баллистическое вооружение.

Ночью взрывы прогремели в Днепре. Враг целил баллистику. Из-за российской атаки в городе пострадали 7 человек. Среди них — 15-летний парень.

Он также сообщил, что была госпитализирована одна женщина, а другие будут лечиться амбулаторно.

В жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках, — заявил глава ОВА.

Глава администрации добавил, что информация о последствиях вражеского ракетного удара по Днепру еще уточняется.

Что известно об обстреле Днепра

Ранее сообщалось, что около двух часов ночи в Днепре раздались взрывы во время российской ракетной атаки. В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли, что в сторону города летели несколько ракет.

Позже местные СМИ сообщали, что в Днепре из-за взрывной волны в домах были повреждены окна. Также было повреждено здание супермаркета в результате российской воздушной атаки.

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