Удар РФ по Днепру. 5 человек считаются пропавшими без вести
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Днепру. 5 человек считаются пропавшими без вести

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Удар РФ по Днепру
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В результате ракетной атаки по Днепру 28 июня известно о пяти лицах, которых полиция считает пропавшими без вести.

Главные тезисы

  • В результате атаки РФ по многоэтажке в Днепре пострадали 12 человек, среди которых младенец и беременная женщина.
  • Спасательная операция в Днепре продолжается, службы оказывают необходимую помощь пострадавшим.
  • Президент Владимир Зеленский призвал мир предоставлять Украине ПВО для защиты от ракетных атак РФ.

В результате удара РФ по многоэтажке в Днепре пострадало 12 человек

Удар по Днепру произошел к вечеру 28 июня. Российские оккупанты атаковали город ракетой, попав в девятиэтажку. Разрушены четыре этажа.

Спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Спасательная операция продолжается.

В Днепре спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. По информации полиции, пропавшими считаются 5 человек.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Руководитель Днепропетровской ОВА

По последним данным, кроме 5 пропавших, один погибший и 12 пострадавших.

Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения, а также беременная женщина.

Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир срочно предоставлять Украине ПВО для защиты от ракетных атак РФ на фоне удара российским оружием по дому в Днепре.

Днепр. Российская ракета попала прямо в жилой дом. Четыре этажа разрушены. Три человека пострадали. Спасатели, медики, все службы уже на месте и оказывают необходимую помощь.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский отметил, что только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточное решение мира способны остановить российский террор.

Нам нужны эти решения – нужен надежный воздушный щит для Украины – подытожил Владимир Зеленский.

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