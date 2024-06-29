Удар РФ по Днепру. 5 человек считаются пропавшими без вести

В результате ракетной атаки по Днепру 28 июня известно о пяти лицах, которых полиция считает пропавшими без вести.
Главные тезисы
- В результате атаки РФ по многоэтажке в Днепре пострадали 12 человек, среди которых младенец и беременная женщина.
- Спасательная операция в Днепре продолжается, службы оказывают необходимую помощь пострадавшим.
- Президент Владимир Зеленский призвал мир предоставлять Украине ПВО для защиты от ракетных атак РФ.
В результате удара РФ по многоэтажке в Днепре пострадало 12 человек
Удар по Днепру произошел к вечеру 28 июня. Российские оккупанты атаковали город ракетой, попав в девятиэтажку. Разрушены четыре этажа.
Спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Спасательная операция продолжается.
По последним данным, кроме 5 пропавших, один погибший и 12 пострадавших.
Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения, а также беременная женщина.
Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир срочно предоставлять Украине ПВО для защиты от ракетных атак РФ на фоне удара российским оружием по дому в Днепре.
Владимир Зеленский отметил, что только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточное решение мира способны остановить российский террор.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-