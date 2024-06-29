Удар РФ по Днепру. 5 человек считаются пропавшими без вести

В результате ракетной атаки по Днепру 28 июня известно о пяти лицах, которых полиция считает пропавшими без вести.

В результате удара РФ по многоэтажке в Днепре пострадало 12 человек

Удар по Днепру произошел к вечеру 28 июня. Российские оккупанты атаковали город ракетой, попав в девятиэтажку. Разрушены четыре этажа.

Спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Спасательная операция продолжается.

В Днепре спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. По информации полиции, пропавшими считаются 5 человек. Сергей Лысак Руководитель Днепропетровской ОВА

По последним данным, кроме 5 пропавших, один погибший и 12 пострадавших.

Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения, а также беременная женщина.

Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир срочно предоставлять Украине ПВО для защиты от ракетных атак РФ на фоне удара российским оружием по дому в Днепре.

Днепр. Российская ракета попала прямо в жилой дом. Четыре этажа разрушены. Три человека пострадали. Спасатели, медики, все службы уже на месте и оказывают необходимую помощь. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский отметил, что только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточное решение мира способны остановить российский террор.