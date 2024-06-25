Войска РФ нанесли удар по многоэтажке в Херсоне. Есть пострадавший

Во вторник, 25 июня, российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Херсона, в результате чего пострадал мужчина
Главные тезисы
- В результате атаки войск РФ по жилому кварталу в Херсоне пострадал мужчина, который был госпитализирован с тяжелыми травмами.
- Кроме того, российские войска атаковали блокпост полиции в Херсонской области, что привело к гибели правоохранителя.
- Погибшим был 36-летний полицейский Александр Чухун, оставшийся с супругой-полицейской и 12-летней дочерью.
- Подобные нападения российских войск наносят вред мирному населению и нарушают стабильность на территории Украины.
- Эти события свидетельствуют о необходимости международного сотрудничества для обеспечения безопасности в угрожаемых агрессией украинских регионах.
Россияне ударили по жилому кварталу Херсона
Мужчину в среднем тяжести доставили в больницу «скорой» с диагнозом контузии, ранения руки, взрывной и черепно-мозговой травмы.
Россияне атаковали дроном блокпост полиции в Херсонской области
Российские войска дроном атаковали блокпост полиции в Херсонской области. Погиб правоохранитель.
Известно, что Александр Чухун приступил к службе в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области. Служил в разных подразделениях, в частности в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.
У 36-летнего погибшего стражи порядка остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.
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