Войска РФ нанесли удар по многоэтажке в Херсоне. Есть пострадавший
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ нанесли удар по многоэтажке в Херсоне. Есть пострадавший

Херсонская ОВА
Войска РФ нанесли удар по многоэтажке в Херсоне. Есть пострадавший
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Во вторник, 25 июня, российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Херсона, в результате чего пострадал мужчина

Главные тезисы

  • В результате атаки войск РФ по жилому кварталу в Херсоне пострадал мужчина, который был госпитализирован с тяжелыми травмами.
  • Кроме того, российские войска атаковали блокпост полиции в Херсонской области, что привело к гибели правоохранителя.
  • Погибшим был 36-летний полицейский Александр Чухун, оставшийся с супругой-полицейской и 12-летней дочерью.
  • Подобные нападения российских войск наносят вред мирному населению и нарушают стабильность на территории Украины.
  • Эти события свидетельствуют о необходимости международного сотрудничества для обеспечения безопасности в угрожаемых агрессией украинских регионах.

Россияне ударили по жилому кварталу Херсона

"Прилетело" по одной из квартир в многоэтажке. В результате вражеского обстрела пострадал 72-летний херсонец, — говорится в сообщении.

Мужчину в среднем тяжести доставили в больницу «скорой» с диагнозом контузии, ранения руки, взрывной и черепно-мозговой травмы.

Россияне атаковали дроном блокпост полиции в Херсонской области

Российские войска дроном атаковали блокпост полиции в Херсонской области. Погиб правоохранитель.

В результате российской атаки дроном инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП старший лейтенант полиции получил 22 июня тяжелые ранения и скончался в карете скорой дорогой в больницу, — говорится в сообщении.

Известно, что Александр Чухун приступил к службе в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области. Служил в разных подразделениях, в частности в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.

У 36-летнего погибшего стражи порядка остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.

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