Войска РФ нанесли удар по многоэтажке в Херсоне. Есть пострадавший

Во вторник, 25 июня, российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Херсона, в результате чего пострадал мужчина

Россияне ударили по жилому кварталу Херсона

"Прилетело" по одной из квартир в многоэтажке. В результате вражеского обстрела пострадал 72-летний херсонец, — говорится в сообщении. Поделиться

Мужчину в среднем тяжести доставили в больницу «скорой» с диагнозом контузии, ранения руки, взрывной и черепно-мозговой травмы.

Россияне атаковали дроном блокпост полиции в Херсонской области

Российские войска дроном атаковали блокпост полиции в Херсонской области. Погиб правоохранитель.

В результате российской атаки дроном инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП старший лейтенант полиции получил 22 июня тяжелые ранения и скончался в карете скорой дорогой в больницу, — говорится в сообщении. Поделиться

Известно, что Александр Чухун приступил к службе в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области. Служил в разных подразделениях, в частности в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.