Війська РФ завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні. Є постраждалий

У вівторок, 25 червня, російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Херсона, внаслідок чого постраждав чоловік
Головні тези:
- Унаслідок атаки військ РФ по житловому кварталу у Херсоні постраждав чоловік, який був госпіталізований з тяжкими травмами.
- Крім цього, російські війська атакували блокпост поліції у Херсонській області, що призвело до загибелі правоохоронця.
- Загиблим був 36-річний поліцейський Олександр Чухун, який залишився з дружиною-поліцейською та 12-річною донькою.
- Подібні напади російських військ шкодять мирному населенню та порушують стабільність на території України.
- Ці події свідчать про необхідність міжнародного співробітництва для забезпечення безпеки в українських регіонах, що загрожуються агресією.
Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона
Чоловіка у середньому стані тяжкості доставили до лікарні «швидкою» із діагнозом контузії, поранення руки, вибухової та черепно-мозкової травми.
Росіяни атакували дроном блокпост поліції у Херсонській області
Російські війська дроном атакували блокпост поліції в Херсонській області. Загинув правоохоронець.
Відомо, що Олександр Чухун розпочав службу в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.
У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.
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