Війська РФ завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні. Є постраждалий
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні. Є постраждалий

Херсонська ОВА
Війська РФ завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні. Є постраждалий

У вівторок, 25 червня, російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Херсона, внаслідок чого постраждав чоловік

Головні тези:

  • Унаслідок атаки військ РФ по житловому кварталу у Херсоні постраждав чоловік, який був госпіталізований з тяжкими травмами.
  • Крім цього, російські війська атакували блокпост поліції у Херсонській області, що призвело до загибелі правоохоронця.
  • Загиблим був 36-річний поліцейський Олександр Чухун, який залишився з дружиною-поліцейською та 12-річною донькою.
  • Подібні напади російських військ шкодять мирному населенню та порушують стабільність на території України.
  • Ці події свідчать про необхідність міжнародного співробітництва для забезпечення безпеки в українських регіонах, що загрожуються агресією.

Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона

“Прилетіло” по одній з квартир у багатоповерхівці. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 72-річний херсонець, — йдеться у повідомленні.

Чоловіка у середньому стані тяжкості доставили до лікарні «швидкою» із діагнозом контузії, поранення руки, вибухової та черепно-мозкової травми.

Росіяни атакували дроном блокпост поліції у Херсонській області

Російські війська дроном атакували блокпост поліції в Херсонській області. Загинув правоохоронець.

Внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав 22 червня тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні, — йдеться у повідомленні.

Відомо, що Олександр Чухун розпочав службу в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.

У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.

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Армія РФ атакувала дроном блокпост поліції на Херсонщині. Є загиблий
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