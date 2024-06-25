Війська РФ завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні. Є постраждалий

У вівторок, 25 червня, російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Херсона, внаслідок чого постраждав чоловік

Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона

“Прилетіло” по одній з квартир у багатоповерхівці. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 72-річний херсонець, — йдеться у повідомленні. Поширити

Чоловіка у середньому стані тяжкості доставили до лікарні «швидкою» із діагнозом контузії, поранення руки, вибухової та черепно-мозкової травми.

Росіяни атакували дроном блокпост поліції у Херсонській області

Російські війська дроном атакували блокпост поліції в Херсонській області. Загинув правоохоронець.

Внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав 22 червня тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні, — йдеться у повідомленні. Поширити

Відомо, що Олександр Чухун розпочав службу в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.