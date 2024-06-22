Армія РФ атакувала дроном блокпост поліції на Херсонщині. Є загиблий

Російські війська дроном атакували блокпост поліції в Херсонській області. Загинув правоохоронець.
Головні тези:
- Російські війська атакували блокпост поліції у Херсонській області за допомогою дрона.
- У результаті нападу загинув старший лейтенант поліції, який отримав тяжкі поранення.
- Окупанти часто використовують дрони для обстрілу місцевого населення та правоохоронців у Херсонській області.
- Атака на поліцейських у Херсонській області є лише однією з численних провокацій військ РФ на території України.
- Ця трагічна подія ще раз підтверджує необхідність міжнародного співробітництва для запобігання агресії та захисту прав людини в регіоні.
Росіяни атакували дроном блокпост поліції у Херсонській області
Відомо, що Олександр Чухун розпочав службу в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.
У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.
Обстріли поліцейських у Херсонській області
Російські війська постійно обстрілюють Херсонську область, використовуючи різні види зброї. Зокрема, не рідкісні нальоти дронів, за допомогою яких окупанти буквально полюють на місцеве населення, бригади швидкої допомоги, поліцейських, пожежників.
Наприклад, 12 червня російські війська цілеспрямовано атакували поліцейську машину на Херсонщині. Вони скинули вибухівку на авто з дрона.
Крім того, у березні поліцейські потрапили під ворожий удар у Херсонській області і 1 березня. Двоє правоохоронців зазнали поранень.
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