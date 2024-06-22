Армія РФ атакувала дроном блокпост поліції на Херсонщині. Є загиблий
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала дроном блокпост поліції на Херсонщині. Є загиблий

блокпост

Російські війська дроном атакували блокпост поліції в Херсонській області. Загинув правоохоронець.

Головні тези:

  • Російські війська атакували блокпост поліції у Херсонській області за допомогою дрона.
  • У результаті нападу загинув старший лейтенант поліції, який отримав тяжкі поранення.
  • Окупанти часто використовують дрони для обстрілу місцевого населення та правоохоронців у Херсонській області.
  • Атака на поліцейських у Херсонській області є лише однією з численних провокацій військ РФ на території України.
  • Ця трагічна подія ще раз підтверджує необхідність міжнародного співробітництва для запобігання агресії та захисту прав людини в регіоні.

Росіяни атакували дроном блокпост поліції у Херсонській області

Внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні, — йдеться у повідомленні.

Відомо, що Олександр Чухун розпочав службу в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.

У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.

Обстріли поліцейських у Херсонській області

Російські війська постійно обстрілюють Херсонську область, використовуючи різні види зброї. Зокрема, не рідкісні нальоти дронів, за допомогою яких окупанти буквально полюють на місцеве населення, бригади швидкої допомоги, поліцейських, пожежників.

Наприклад, 12 червня російські війська цілеспрямовано атакували поліцейську машину на Херсонщині. Вони скинули вибухівку на авто з дрона.

Крім того, у березні поліцейські потрапили під ворожий удар у Херсонській області і 1 березня. Двоє правоохоронців зазнали поранень.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Херсон — є загиблий
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Херсон — є загиблий та поранений
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ розкрили подробиці важких боїв в районі Кринок на Херсонщині
Військовий ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?