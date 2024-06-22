Армия РФ атаковала дроном блокпост полиции в Херсонской области. Есть погибший

Российские войска дроном атаковали блокпост полиции в Херсонской области. Погиб правоохранитель.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали блокпост полиции в Херсонской области с помощью дрона.
- В результате нападения погиб старший лейтенант полиции, получивший тяжелые ранения.
- Оккупанты часто используют дроны для обстрела местного населения и правоохранителей в Херсонской области.
- Атака на полицейских в Херсонской области является одной из многочисленных провокаций войск РФ на территории Украины.
- Это трагическое событие еще раз подтверждает необходимость международного сотрудничества для предотвращения агрессии и защиты прав человека в регионе.
Россияне атаковали дроном блокпост полиции в Херсонской области
Известно, что Александр Чухун приступил к службе в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области. Служил в разных подразделениях, в частности в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.
У 36-летнего погибшего стражи порядка остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.
Обстрелы полицейских в Херсонской области
Российские войска постоянно обстреливают Херсонскую область, используя разные виды оружия. В частности, не редки налеты дронов, с помощью которых оккупанты буквально охотятся на местное население, бригады скорой помощи, полицейских, пожарных.
К примеру, 12 июня российские войска целенаправленно атаковали полицейскую машину на Херсонщине. Они сбросили взрывчатку на авто с дрона.
Кроме того, в марте полицейские попали под вражеский удар в Херсонской области и 1 марта. Двое правоохранителей получили ранения.
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