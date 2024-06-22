Армия РФ атаковала дроном блокпост полиции в Херсонской области. Есть погибший

Россияне атаковали дроном блокпост полиции в Херсонской области

В результате российской атаки дроном инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП старший лейтенант полиции получил тяжелые ранения и скончался в карете скорой дорогой в больницу, — говорится в сообщении. Поделиться

Известно, что Александр Чухун приступил к службе в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области. Служил в разных подразделениях, в частности в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.

У 36-летнего погибшего стражи порядка остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.

Обстрелы полицейских в Херсонской области

Российские войска постоянно обстреливают Херсонскую область, используя разные виды оружия. В частности, не редки налеты дронов, с помощью которых оккупанты буквально охотятся на местное население, бригады скорой помощи, полицейских, пожарных.

К примеру, 12 июня российские войска целенаправленно атаковали полицейскую машину на Херсонщине. Они сбросили взрывчатку на авто с дрона.

Кроме того, в марте полицейские попали под вражеский удар в Херсонской области и 1 марта. Двое правоохранителей получили ранения.