Україна повернула 4 дітей з окупованої Росією Херсонщини

Ще семеро українських дітей, які проживали на тимчасово окупованій території Херсонської області, повернули додому.

Україна повернула ще 4 дітей з російської окупації

Як заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ще сімох дітлахів повернули з поки що окупованих громад Херсонщини.

За його словами, на територію України повернулися три хлопчики та чотири дівчинки.

Малечі — від 4 місяців до 13 років. Вони подолали довгий і складний шлях. Головне, що зараз діти у безпеці, отримують всю необхідну допомогу, — зазначив Прокудін. Поширити

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.