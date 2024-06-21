Україна повернула 4 дітей з окупованої Росією Херсонщини

Ще семеро українських дітей, які проживали на тимчасово окупованій території Херсонської області, повернули додому.
Головні тези:
- З окупації повернули три хлопчики та чотири дівчинки.
- Напередодні ще семеро українських дітей повернулись з поки що окупованих громад Херсонської області, віком від 4 місяців до 13 років.
- Документальна стрічка “Понівечене дитинство” розкриває правду про викрадення українських дітей російською окупацією, показуючи реальні історії постраждалих.
- Діти, які повернулися до України, отримують необхідну допомогу та підтримку після складного перебування у російському полоні та тортурах.
Україна повернула ще 4 дітей з російської окупації
Як заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ще сімох дітлахів повернули з поки що окупованих громад Херсонщини.
За його словами, на територію України повернулися три хлопчики та чотири дівчинки.
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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