Україна повернула 10 дітей з окупованих Росією територій

Ще десять українських дітей, які проживали на тимчасово окупованих Росією територіях, повернули додому.

З окупації повернули 10 українських дітей

Як заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, з окупованих Росією територій Донецької, Херсонської та Запорізької областей додому повернули 10 дітей.

Нині діти на підконтрольній Україні території та "оговтуються від пережитих жахів, які їм влаштовувала окупаційна влада".

Вражають масштаби примусової мобілізації — зі слів повернутих, без російського паспорта не можна зробити жодної дії чи отримати медичну допомогу. Діти на власні очі бачили, як росіяни здійснювали безпідставні обшуки в їхніх помешканнях, — інформує Лубінець. Поширити

Як розповів уповноважений ВР з прав людини, мама одного із хлопчиків повідомила, що вони їм довелось проживати у пошкодженому російським снарядом будинку.

Нова влада" змушувала дітей ходити до російської школи та щопонеділка співати гімн країни, яка принесла розруху, страх та безлад. На щастя, декому вдавалося здобувати онлайн українську освіту, проте батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть, — розповів Лубінець. Поширити

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.