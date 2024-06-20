Україна повернула 10 дітей з окупованих Росією територій

Ще десять українських дітей, які проживали на тимчасово окупованих Росією територіях, повернули додому.
Головні тези:
- Діти на підконтрольній Україні території відновлюються після пережитих жахів через обшуки та примусову мобілізацію.
- Російська окупаційна влада практикувала змушувати дітей ходити до російської школи та співати гімн Росії.
- Документальна стрічка 'Понівечене дитинство' розкриває правду про викрадення українських дітей з окупованих територій та постраждалих від війни.
- У фільмі висвітлюються реальні історії дітей та родин, які потерпіли від дій Росії проти України та їх відновлення після тортур та викрадень.
З окупації повернули 10 українських дітей
Як заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, з окупованих Росією територій Донецької, Херсонської та Запорізької областей додому повернули 10 дітей.
Нині діти на підконтрольній Україні території та "оговтуються від пережитих жахів, які їм влаштовувала окупаційна влада".
Як розповів уповноважений ВР з прав людини, мама одного із хлопчиків повідомила, що вони їм довелось проживати у пошкодженому російським снарядом будинку.
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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