Україна повернула ще одну викрадену Росією дитину

Україна повернула 17-річну дівчину з території Росії

Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Зазначається, що команді Save Ukraine вдалося докласти максимум зусиль, щоб повернути викрадену дитину на підконтрольну Україні територію.

Попереду — зустріч з мамою. Щасливі бути причетним до цієї неймовірної місії. Микола Кулеба Керівник Save Ukraine

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.