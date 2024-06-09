Україна повернула ще одну викрадену Росією дитину
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула ще одну викрадену Росією дитину

Діти
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Джерело:  Микола Кулеба

9 червня Україна повернула з території Росії одну викрадену дитину — 17-річну Ілону.

Головні тези:

  • Україна повернула ще одну викрадену дитину з Росії на підконтрольну територію.
  • Благодійна організація Save Ukraine виявила максимум зусиль для успішного повернення 17-річної дівчини.
  • Документальний фільм “Понівечене дитинство” розкриває трагічні історії українських дітей, викрадених російською стороною.
  • Українські діти, які потрапили в полон та пройшли через тортури, діляться своїми враженнями в стрічці Online.UA “Понівечене дитинство”.
  • Фільм містить експертні коментарі провідних науковців, психологів та юристів щодо захисту прав дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Україна повернула 17-річну дівчину з території Росії

Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Зазначається, що команді Save Ukraine вдалося докласти максимум зусиль, щоб повернути викрадену дитину на підконтрольну Україні територію.

Попереду — зустріч з мамою. Щасливі бути причетним до цієї неймовірної місії.

Микола Кулеба

Микола Кулеба

Керівник Save Ukraine

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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