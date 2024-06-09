Украина вернула еще одного похищенного Россией ребенка

9 июня Украина вернула с территории России одного похищенного ребенка — 17-летнюю Илону.

Украина вернула 17-летнюю девушку с территории России

Об этом сообщил руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Отмечается, что команде Save Ukraine удалось приложить максимум усилий, чтобы вернуть похищенного ребенка на подконтрольную Украине территорию.

Впереди встреча с мамой. Счастливы быть причастны к этой невероятной миссии. Николай Кулеба Руководитель Save Ukraine

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.