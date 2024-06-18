В Україну повернули викраденого до РФ 16-річного хлопця

В Україну вдалося повернути 16-річного хлопця, якого в Росію вивезла тітка й примусово оформила йому громадянство країни-агресора.
Головні тези:
- Святославу вдалося повернутися до України, де його зустрів брат, який пішов служити до ЗСУ.
- Історія цього хлопця є лише однією з випадків повернення українських дітей, яких вивезли до РФ незаконно.
- В Україні активно працює команда за права дитини, яка спільно з дипломатами організувала повернення Святослава.
- Документальна стрічка 'Понівечене дитинство' розкриває правду про викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
- Фільм містить реальні історії постраждалих дітей та їхніх родин, які стали жертвами війни Росії проти України.
Що відомо про повернення хлопця до України
Як повідомляється, 16-річний Святослав не має батьків. Їх йому заміняв старший брат, який з початком повномасштабної війни з РФ пішов служити до ЗСУ. У цей час хлопець жив з тіткою у Лисичанську Луганської області.
Коли перебувати у місті стало дуже небезпечно, тітка вивезла хлопця у Воронезьку область, хоча раніше обіцяла старшому племіннику вивезти брата в інше місто України.
У РФ без згоди Святослава тітка оформила йому російське громадянство та влаштувала до російської школи.
Зазначається, що втілити мрію братів вдалось завдяки професійним і злагодженим зусиллям команди Української мережі за права дитини у співпраці з Міністерством закордонних справ України, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та дипломатів.
Сьогодні Святослав перетнув польсько-український кордон та нарешті обійняв брата.
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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