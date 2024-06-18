В Україну повернули викраденого до РФ 16-річного хлопця

В Україну вдалося повернути 16-річного хлопця, якого в Росію вивезла тітка й примусово оформила йому громадянство країни-агресора.

Що відомо про повернення хлопця до України

Як повідомляється, 16-річний Святослав не має батьків. Їх йому заміняв старший брат, який з початком повномасштабної війни з РФ пішов служити до ЗСУ. У цей час хлопець жив з тіткою у Лисичанську Луганської області.

Коли перебувати у місті стало дуже небезпечно, тітка вивезла хлопця у Воронезьку область, хоча раніше обіцяла старшому племіннику вивезти брата в інше місто України.

У РФ без згоди Святослава тітка оформила йому російське громадянство та влаштувала до російської школи.

Старший брат Святослава шукав можливості повернути його до України. На фронті він отримав важке поранення, тому зараз пересувається на протезах, але хотів самостійно дбати про молодшого брата та виховувати його. Поширити

Зазначається, що втілити мрію братів вдалось завдяки професійним і злагодженим зусиллям команди Української мережі за права дитини у співпраці з Міністерством закордонних справ України, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та дипломатів.

Сьогодні Святослав перетнув польсько-український кордон та нарешті обійняв брата.

Історія Святослава — один із випадків повернення з депортації українських дітей, яких незаконно вивезли до РФ. Проте ще тисячі неповнолітніх українців та українок чекають на свою можливість зустрітись з рідними, з якими їх незаконно розлучили росіяни, — наголосили в Українські мережі за права дитини. Поширити

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.