Росіяни пропонували викраденим українським дітям гроші за переїзд до РФ — The Independent

Російські окупанти після викрадення українських дітей на тимчасово окупованих територіях пропонували їм 100 000 рублів за переїзд до російських міст на їхній вибір.

Як РФ намагалася замотивувати викрадених українських дітей до переїзду в РФ

У матеріалі журналіст британської газети Том Уотлінг розповідає історію п'яти підлітків, яких окупанти вивезли до Росії або на окуповану територію, перш ніж їх врешті-решт врятували та повернули до України.

Він поспілкувався із п'ятьма українськими підлітками віком від 12 до 17 років, які розповіли про свій досвід у російських "таборах відпочинку".

У спілкуванні з журналістом 16-річна Ліза Бацура розповіла, що одного разу російський чиновник прийшов у клас і пропонував кожній дитині по 100 000 рублів "за переїзд у будь-яке російське місто", яке вони оберуть.

Як повідомляється, двоє з п'яти дітей перебували щонайменше чотири місяці в "таборах для відпочинку" на окупованих територіях Херсонської області та Криму. Троє з них залишалися там понад вісім місяців. Усіх п'ятьох дітей врятувала благодійна організація Save Ukraine.

За словами українських чиновників, близько 20 000 українських дітей було відправлено до "таборів для відпочинку" з того часу, як Росія вторглася в Україну в 2022 році. Майже чверть захоплених — сироти та діти, які залишилися без піклування батьків.

За даними українського уряду, виявлено понад 70 таборів для примусового «перевиховання» дітей, у тому числі в Білорусії, окупованому Криму та навіть на Далекому Сході Росії.

Як зазначає видання, питання повернення цих викрадених дітей в Україну стане ключовим питанням на мирному саміті у Швейцарії, яке відбувається цими вихідними.

У коментарі до розслідування уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що росіяни роблять все, щоб заблокувати повернення десятків тисяч українських дітей.

Нагадаємо, що британський діловий журнал Financial Times виявив на російських сайтах із усиновлення 4 нових анкети викрадених українських дітей.

Чому важливо переглянути фільм "Понівечене дитинство"

Рік тому світ побачила документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство".

У центрі сюжету — тема викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.