Россияне предлагали похищенным украинским детям деньги за переезд в РФ — The Independent

Российские оккупанты после похищения украинских детей на временно оккупированных территориях предлагали им 100 000 рублей за переезд в российские города по их выбору.

Как РФ пыталась мотивировать похищенных украинских детей до переезда в РФ

В материале журналист британской газеты Том Уотлинг рассказывает историю пяти подростков, которых оккупанты вывезли в Россию или на оккупированную территорию, прежде чем их в конце концов спасли и вернули в Украину.

Он пообщался с пятью украинскими подростками в возрасте от 12 до 17 лет, рассказавшими о своем опыте в российских "лагерях отдыха".

В общении с журналистом 16-летняя Лиза Бацура рассказала, что однажды российский чиновник пришел в класс и предлагал каждому ребенку по 100 000 рублей "за переезд в любой российский город", который они изберут.

Как сообщается, двое из пяти детей находились не менее четырех месяцев в "лагерях для отдыха" на оккупированных территориях Херсонской области и Крыма. Трое из них оставались там более восьми месяцев. Всех пятерых детей спасла благотворительная организация Save Ukraine.

По словам украинских чиновников, около 20 000 украинских детей были отправлены в "лагеря для отдыха" с тех пор, как Россия вторглась в Украину в 2022 году. Почти четверть восторженных — сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

По данным украинского правительства, выявлены более 70 лагерей для принудительного «перевоспитания» детей, в том числе в Белоруссии, оккупированном Крыму и даже на Дальнем Востоке России.

Как отмечает издание, вопрос возвращения этих похищенных детей в Украину станет ключевым вопросом на проходящем в эти выходные мирном саммите в Швейцарии.

В комментарии к расследованию уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что россияне делают все, чтобы заблокировать возвращение десятков тысяч украинских детей.

Напомним, что британский деловой журнал Financial Times обнаружил на российских сайтах по усыновлению 4 новых анкеты похищенных украинских детей.

Почему важно посмотреть фильм "Истерзанное детство"

Год назад мир увидела документальная лента Online.UA "Истерзанное детство".

В центре сюжета — тема похищения Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.