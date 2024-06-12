В России на сайтах по усыновлению публикуют фото похищенных украинских детей
Категория
Мир
Дата публикации

В России на сайтах по усыновлению публикуют фото похищенных украинских детей

украинские дети
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Источник:  Financial Times

На российских сайтах по усыновлению начали публиковать фото и данные украинских детей, которых солдаты РФ похитили в первые месяцы полномасштабной войны.

Главные тезисы

  • Оккупанты меняют имена и возраст детей, скрывая их украинское происхождение.
  • Украинские дети оказались в разных регионах России, а некоторых даже вывезли в оккупированный Крым.
  • Просмотр документального фильма "Истерзанное детство" поможет лучше разобраться в проблеме похищений украинских детей Россией.

Россияне продолжают издеваться над похищенными украинскими детьми

Об этом стало известно благодаря новому расследованию Financial Times.

Журналисты обратили внимание на то, что несовершеннолетние украинцы в возрасте от 8 до 15 лет есть в украинской базе как пропавшие, но на российском сайте их украинское происхождение не указывают.

Кроме того, указано, что оккупанты изменили имена и возраст некоторых детей.

Так, одному ребенку они дали новое российское имя и другой возраст, а другому ребенку сменили имя на руссифицированный вариант. Дети, которых искали журналисты, оказались в Тульской области, под Москвой и в Оренбургской области вблизи казахской границы. Одного из детей вывезли во временно оккупированный Крым, — сказано в сообщении

Как отмечают журналисты, несовершеннолетних украинцев вывезли из государственных детских домов на оккупированных территориях юга и востока Украины, несмотря на то, что у каждого из похищенных детей есть родственники и опекуны.

Те не знали о местонахождении детей и отказались от комментариев, опасаясь поставить под угрозу их возвращение домой, — добавляет Financial Times.

Почему важно посмотреть фильм "Истерзанное детство"

Год назад мир увидела документальная лента Online.UA "Истерзанное детство".

В центре сюжета — тема похищения Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в “оздоровительный лагерь”, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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