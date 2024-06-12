В России на сайтах по усыновлению публикуют фото похищенных украинских детей

На российских сайтах по усыновлению начали публиковать фото и данные украинских детей, которых солдаты РФ похитили в первые месяцы полномасштабной войны.
Главные тезисы
- Оккупанты меняют имена и возраст детей, скрывая их украинское происхождение.
- Украинские дети оказались в разных регионах России, а некоторых даже вывезли в оккупированный Крым.
- Просмотр документального фильма "Истерзанное детство" поможет лучше разобраться в проблеме похищений украинских детей Россией.
Россияне продолжают издеваться над похищенными украинскими детьми
Об этом стало известно благодаря новому расследованию Financial Times.
Журналисты обратили внимание на то, что несовершеннолетние украинцы в возрасте от 8 до 15 лет есть в украинской базе как пропавшие, но на российском сайте их украинское происхождение не указывают.
Кроме того, указано, что оккупанты изменили имена и возраст некоторых детей.
Как отмечают журналисты, несовершеннолетних украинцев вывезли из государственных детских домов на оккупированных территориях юга и востока Украины, несмотря на то, что у каждого из похищенных детей есть родственники и опекуны.
Почему важно посмотреть фильм "Истерзанное детство"
Год назад мир увидела документальная лента Online.UA "Истерзанное детство".
В центре сюжета — тема похищения Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в “оздоровительный лагерь”, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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