В Харькове возросло количество раненых в результате атаки РФ. Среди них дети

14 мая русские войска ударили по Харькову. Сейчас известно о 17 пострадавших, среди них трое детей.

Что известно о пострадавших в результате атаки РФ по Харькову

Первоначально было известно, что количество пострадавших увеличилось до 15 человек.

Среди травмированных мужчина 28 лет в тяжелом состоянии и 78-летняя женщина в среднем состоянии, их госпитализировали.

5 человек с острой реакцией на стресс. Среди них двое детей 8 и 12 лет, — сообщил глава области Олег Синегубов. Поделиться

Также один ребенок госпитализирован с легкими травмами.

По словам Синегубова, количество пострадавших составляет уже 17 человек.

Среди них 12-летний мальчик и девочка 8 лет. Они в среднем состоянии. 10 женщин и 5 мужчин. Старшему мужчине 87 лет, — написал Синегубов. Поделиться

В то же время 1 гражданский мужчина в тяжелом состоянии, 11 человек получили травмы средней степени, а 5 — в легком состоянии.

Что известно об атаке РФ по Харькову 14 мая

Армия РФ 14 мая нанесла удар по жилой застройке центральной части Харькова.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, враг нанес несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова.

Также 14 мая оккупанты нанесли удар по Харькову двумя управляемыми авиабомбами. В результате атаки разрушены гаражи и пострадали люди.