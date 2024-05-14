У Харкові зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ. Серед них діти

14 травня російські війська вдарили по Харкову. Зараз відомо про 17 постраждалих, серед них троє дітей.

Що відомо про постраждалих внаслідок атаки РФ по Харкову

Спочатку було відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 15.

Серед травмованих — чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка в середньому стані, їх госпіталізували.

5 осіб із гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей 8 і 12 років, — повідомив очільник області Олег Синєгубов. Поширити

Також одна дитина госпіталізована з легкими травмами.

За словами Синєгубова, кількість постраждалих становить уже 17 осіб.

Серед них 12-річний хлопчик і дівчинка 8 років. Вони в середньому стані. 10 жінок і 5 чоловіків. Найстаршому чоловіку 87 років, — написав Синєгубов. Поширити

Водночас 1 цивільний чоловік у важкому стані, 11 осіб отримали травми середнього ступеня, а 5 у легкому стані.

Що відомо про атаку РФ по Харкову 14 травня

Армія РФ 14 травня завдала удару по житловій забудові центральної частини Харкова.

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, ворог завдав кілька ударів, в тому числі по житловій забудові центральної частини Харкова.

Також 14 травня окупанти завдали удару по Харкову двома керованими авіабомбами. Унаслідок атаки зруйновано гаражі та постраждали люди.