Росія атакувала житлову забудову в центрі Харкова

Що відомо про атаку РФ по Харкову

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, ворог завдав кілька ударів, в тому числі по житловій забудові центральної частини Харкова.

За інформацією медиків, на цю хвилину дані про постраждалих не надходили.

Є влучання біля житлових будинків. Триває огляд, — повідомив Синєгубов. Поширити

Як зазначив мер міста Ігор Терехов, росіяни вдарили по району житлової забудови, навколо розташовані багатоквартирні будинки. Про руйнування і постраждалих інформація уточнюється.

Раніше Повітряні сили України повідомляли про пуск керованих авіаційних бомб по території Харківської області.

Росія неодноразово обстрілює Харків

14 травня окупанти завдали удару по Харкову двома керованими авіабомбами. Унаслідок атаки зруйновано гаражі та постраждали люди.

Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 постраждали 2 людини, 52 — річний чоловік та 66–річна жінка. У жінки виявили гостру реакцію на стрес, жертвам обстрілу надали допомогу на місці.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що обидві авіакеровані бомби прилетіли у густонаселений район.

У обласній прокуратурі заявили, що за медичною допомогою з гострою реакцією на стрес після обстрілу звернулись чотири людини, серед них троє жінок віком 38, 58, 66 років та 52-річний чоловік.