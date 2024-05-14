Россия атаковала жилую застройку в центре Харькова
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала жилую застройку в центре Харькова

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
обстрел
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Армия РФ 14 мая нанесла удар по жилой застройке центральной части Харькова.

Что известно об атаке РФ по Харькову

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, враг нанес несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова.

По информации медиков, на данный момент данные о пострадавших не поступали.

Есть попадание у жилых домов. Продолжается осмотр, — сообщил Синегубов.

Как отметил мэр города Игорь Терехов, россияне ударили по району жилой застройки, вокруг расположены многоквартирные дома. О разрушениях и пострадавших информация уточняется.

Ранее воздушные силы Украины сообщали о пуске управляемых авиационных бомб по территории Харьковской области.

Россия неоднократно обстреливает Харьков

14 мая оккупанты нанесли удар по Харькову двумя управляемыми авиабомбами. В результате атаки разрушены гаражи и пострадали люди.

В результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали 2 человека, 52 — летний мужчина и 66-летняя женщина. У женщины обнаружили острую реакцию на стресс, жертвам обстрела оказали помощь на месте.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что обе авиауправляемые бомбы прилетели в густонаселенный район.

В областной прокуратуре заявили, что за медицинской помощью с острой реакцией на стресс после обстрела обратились четыре человека, в том числе три женщины в возрасте 38, 58, 66 лет и 52-летний мужчина.

В результате обстрела повреждено по меньшей мере 5 гаражей, учебное заведение. В соседних многоэтажках выбиты окна — сообщили в прокуратуре.

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