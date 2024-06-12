У Росії на сайтах з усиновлення публікують фото викрадених українських дітей
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У Росії на сайтах з усиновлення публікують фото викрадених українських дітей

українські діти
Джерело:  Financial Times

На російських сайтах з усиновлення почали публікувати фото та дані українських дітей, яких солдати РФ викрали у перші місяці повномасштабної війни.

Головні тези:

  • Окупанти змінюють імена та вік дітей, приховуючи їхнє українське походження.
  • Українські діти опинилися в різних регіонах Росії, а деяких навіть вивезли до окупованого Криму.
  • Перегляд документального фільму "Понівечене дитинство" допоможе краще розібратися у проблемі викрадень дітей РФ з України.

Росіяни продовжують знущатися з викрадених українських дітей

Про це стало відомо завдяки новому розслідуванню Financial Times.

Журналісти звернули увагу на те, що неповнолітні українці віком від 8 до 15 років є в українській базі як зниклі, але на російському сайті їхнє українське походження не вказують.

Окрім того, наголошується, що окупанти змінили імена та вік деяких дітей.

Так, одній дитині вони дали нове російське ім’я та інший вік, а іншій дитині змінили ім’я на зросійщений варіант. Діти, яких розшукало FT опинилися в Тульській області, під Москвою та в Оренбурзькій області поблизу казахського кордону. Одну з дітей вивезли в тимчасово окупований Крим, — йдеться в повідомленні

Як зазначають журналісти, неповнолітніх українців вивезли з державних дитячих будинків на окупованих територіях півдня та сходу України, попри те, що кожна з викрадених дітей має родичів та опікунів.

Ті не знали про місцеперебування дітей та відмовилися від коментарів, побоюючись поставити під загрозу їхнє повернення додому, — додає Financial Times.

Чому важливо переглянути фільм "Понівечене дитинство"

Рік тому світ побачила документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство".

У центрі сюжету — тема викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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