В Украину вернули похищенного в РФ 16-летнего парня
Категория
Украина
Дата публикации

В Украину вернули похищенного в РФ 16-летнего парня

ребенок
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Источник:  online.ua

В Украину удалось вернуть 16-летнего парня, которого в Россию вывезла тетя и принудительно оформила гражданство страны-агрессора.

Главные тезисы

 

  • История Святослава - лишь один случай возвращения украденных Россией детей.
  • В документальной ленте 'Истерзанное детство' раскрывается правда о похищении украинских детей Россией.
  • Фильм содержит реальные истории детей, подвергшихся пыткам и разлуке с семьей в результате действий России на оккупированных территориях.
  • Организации и дипломаты совместными усилиями работают над возвращением похищенных украинских детей из-под контроля РФ.

Что известно о возвращении парня в Украину

Как сообщается, у 16-летнего Святослава нет родителей. Их ему заменял старший брат, с началом полномасштабной войны с РФ пошедший служить в ВСУ. В это время он жил с тетей в Лисичанске Луганской области.

Когда находиться в городе стало очень опасно, тетя вывезла парня в Воронежскую область, хотя раньше обещала старшему племяннику вывезти брата в другой город Украины.

В РФ без согласия Святослава тетя оформила ему русское гражданство и устроила русскую школу.

Старший брат Святослава искал возможности вернуть его в Украину. На фронте он получил тяжелое ранение, поэтому сейчас передвигается на протезах, но хотел самостоятельно заботиться о младшем брате и воспитывать его.

Отмечается, что воплотить мечту братьев удалось благодаря профессиональным и слаженным усилиям команды Украинской сети по правам ребенка в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины, Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и дипломатов.

Сегодня Святослав пересек польско-украинскую границу и наконец обнял брата.

История Святослава — один из случаев возвращения из депортации украинских детей, незаконно вывезенных в РФ. Однако еще тысячи несовершеннолетних украинцев и украинок ждут своей возможности встретиться с родными, с которыми их незаконно разлучили россияне, — отметили в Украинской сети за права ребенка.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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