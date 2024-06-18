В Украину вернули похищенного в РФ 16-летнего парня

В Украину удалось вернуть 16-летнего парня, которого в Россию вывезла тетя и принудительно оформила гражданство страны-агрессора.
Главные тезисы
- История Святослава - лишь один случай возвращения украденных Россией детей.
- В документальной ленте 'Истерзанное детство' раскрывается правда о похищении украинских детей Россией.
- Фильм содержит реальные истории детей, подвергшихся пыткам и разлуке с семьей в результате действий России на оккупированных территориях.
- Организации и дипломаты совместными усилиями работают над возвращением похищенных украинских детей из-под контроля РФ.
Что известно о возвращении парня в Украину
Как сообщается, у 16-летнего Святослава нет родителей. Их ему заменял старший брат, с началом полномасштабной войны с РФ пошедший служить в ВСУ. В это время он жил с тетей в Лисичанске Луганской области.
Когда находиться в городе стало очень опасно, тетя вывезла парня в Воронежскую область, хотя раньше обещала старшему племяннику вывезти брата в другой город Украины.
В РФ без согласия Святослава тетя оформила ему русское гражданство и устроила русскую школу.
Отмечается, что воплотить мечту братьев удалось благодаря профессиональным и слаженным усилиям команды Украинской сети по правам ребенка в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины, Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и дипломатов.
Сегодня Святослав пересек польско-украинскую границу и наконец обнял брата.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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