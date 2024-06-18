В Украину вернули похищенного в РФ 16-летнего парня

В Украину удалось вернуть 16-летнего парня, которого в Россию вывезла тетя и принудительно оформила гражданство страны-агрессора.

Что известно о возвращении парня в Украину

Как сообщается, у 16-летнего Святослава нет родителей. Их ему заменял старший брат, с началом полномасштабной войны с РФ пошедший служить в ВСУ. В это время он жил с тетей в Лисичанске Луганской области.

Когда находиться в городе стало очень опасно, тетя вывезла парня в Воронежскую область, хотя раньше обещала старшему племяннику вывезти брата в другой город Украины.

В РФ без согласия Святослава тетя оформила ему русское гражданство и устроила русскую школу.

Старший брат Святослава искал возможности вернуть его в Украину. На фронте он получил тяжелое ранение, поэтому сейчас передвигается на протезах, но хотел самостоятельно заботиться о младшем брате и воспитывать его. Поделиться

Отмечается, что воплотить мечту братьев удалось благодаря профессиональным и слаженным усилиям команды Украинской сети по правам ребенка в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины, Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и дипломатов.

Сегодня Святослав пересек польско-украинскую границу и наконец обнял брата.

История Святослава — один из случаев возвращения из депортации украинских детей, незаконно вывезенных в РФ. Однако еще тысячи несовершеннолетних украинцев и украинок ждут своей возможности встретиться с родными, с которыми их незаконно разлучили россияне, — отметили в Украинской сети за права ребенка. Поделиться

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.