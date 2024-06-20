Украина вернула 10 детей с оккупированных Россией территорий

Еще десять украинских детей, проживавших на временно оккупированных Россией территориях, вернули домой.
Главные тезисы
- Дети сталкивались с принудительной мобилизацией и нарушениями прав на оккупированных территориях.
- Они описывают обыски в домах и принуждение к посещению российских учебных заведений.
- Документальная лента 'Истерзанное детство' раскрывает правду о похищении украинских детей Россией.
- Фильм содержит реальные истории и мнения экспертов по защите прав детей.
С оккупации вернули 10 украинских детей
Как заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, из оккупированных Россией территорий Донецкой, Херсонской и Запорожской областей домой вернули 10 детей.
Сейчас дети на подконтрольной Украине территории и "приходят в себя от пережитых ужасов, которые им устраивала оккупационная власть".
Как рассказал уполномоченный ВР по правам человека, мама одного из мальчиков сообщила, что им пришлось проживать в поврежденном российским снарядом доме.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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