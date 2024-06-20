Украина вернула 10 детей с оккупированных Россией территорий

Еще десять украинских детей, проживавших на временно оккупированных Россией территориях, вернули домой.

С оккупации вернули 10 украинских детей

Как заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, из оккупированных Россией территорий Донецкой, Херсонской и Запорожской областей домой вернули 10 детей.

Сейчас дети на подконтрольной Украине территории и "приходят в себя от пережитых ужасов, которые им устраивала оккупационная власть".

Впечатляют масштабы принудительной мобилизации — по словам возвращенных, без российского паспорта нельзя сделать никакого действия или получить медицинскую помощь. Дети собственными глазами видели, как россияне проводили безосновательные обыски в их домах, — информирует Лубинец. Поделиться

Как рассказал уполномоченный ВР по правам человека, мама одного из мальчиков сообщила, что им пришлось проживать в поврежденном российским снарядом доме.

Новая власть" заставляла детей ходить в российскую школу и по понедельникам петь гимн страны, которая принесла разруху, страх и беспорядок. К счастью, некоторым удавалось получать онлайн украинское образование, однако родителей запугивали, что в таком случае детей будут отбирать, — рассказал Лубинец. Поделиться

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.